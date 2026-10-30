“Muchas personas están batallando ahorita con el costo de gasolina, el costo de la renta, impuestos, y ahorita yo pienso que esos son los temas más importantes para la gente. Lo de inmigración, sí existe una violencia en cómo están secuestrando a las personas, pero más importante es que vayan a estabilizar la economía aquí de Laredo, Texas”, dice Mario.

“Ha habido una desconexión” con los demócratas

Mario nació en Laredo, en el Sur de Texas, junto a la frontera con México, de donde viene su familia. Comercial de profesión, refleja una preocupación -la economía- que llevó al presidente Donald Trump a imponerse en el voto latino en este estado fronterizo en las elecciones de 2024.

Los demócratas perdieron aquí un voto que tradicionalmente les era favorable y sobre todo, que es fundamental para sus aspiraciones. Su candidato estatal al Senado, James Talarico, trata de recuperarlo, corrigiendo errores del pasado. “En el 2024, los demócratas estaban poniéndole bastante énfasis en migración, pero entonces las encuestas enseñaban que los latinos, para ellos, lo más importante era la economía y su sueldo, su trabajo, condiciones de trabajo. Entonces, ha habido una desconexión”, explica Rogelio Saenz, sociólogo de la Universidad de Texas San Antonio.

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Sin embargo, ahora hay un nuevo elemento sobre la mesa: la dura campaña anti-inmigración de la administración Trump y su brazo ejecutor, ICE. Si la economía sigue siendo la mayor preocupación entre la población latina, la migración vuelve a estar entre las más destacas, hasta el punto de costar votos a los republicanos.

El tema de la inmigración cobra fuerza

“Las condiciones con inmigración, con las deportaciones, han sido tan crueles. Bastantes de esas personas latinas que votaron por Trump, muchos dicen: 'Ah, se están llevando gente que yo conozco'. Eso no fue lo que estaba diciendo Trump. [Esta cuestión] se ha movido para arriba, no es la más importante en la comunidad, pero se ha movido para arriba, para segunda, tercera, más importante”, comenta Saenz.

Además, las imágenes de ICE corren como la pólvora en las redes y tienen un impacto entre la población joven que vota por primera vez, como Ramón, de 18 años y de madre mexicana: “La inmigración me preocupa. Porque mi madre, aunque tenga papeles, está preocupada, ¿verdad? Porque no importa si tienes papeles o como una green card para trabajar, no importa. Te llevan. No discriminan”, denuncia el joven.

En las elecciones de 2024, Trump logró en Texas el 55% de los votos latinos. Ahora los candidatos demócratas superan ampliamente el 50% de la intención de voto. No obstante, para este partido, vencer en el voto latino es fundamental, pero no siempre suficiente.

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