Ni reyes, ni matones, ni guerra”: ese fue el lema que se pudo leer en numerosas pancartas este sábado 28 de marzo, en casi todo Estados Unidos, donde, por tercera vez en menos de un año, millones de personas salieron a las calles del país para manifestarse contra Donald Trump, su política antiinmigración y su guerra contra Irán.

El movimiento “No Kings” (“Sin reyes”, en español), organizador de esta nueva jornada de movilización y que se ha consolidado como el principal aglutinador de la protesta desde el regreso del multimillonario republicano a la Casa Blanca, reivindicó una afluencia récord con al menos ocho millones de manifestantes en más de 3.300 marchas. Esto supone un aumento estimado de un millón de participantes y 600 marchas adicionales en comparación con la edición anterior, el pasado mes de octubre. Por su parte, las autoridades estadounidenses no han facilitado ninguna cifra oficial.

Desde Boston hasta Los Ángeles, pasando por Washington, Miami o Chicago, los participantes marcharon con pancartas con mensajes contra la guerra y símbolos de paz, tras un mes de conflicto en Oriente Medio y a las puertas de las elecciones de mitad de mandato, el próximo noviembre.

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“Casi me gustaría pedir perdón al resto del mundo”

Con una gorra de veterano del ejército bien ajustada en la cabeza, Terry se manifestó en Suwanee, en el estado de Georgia. Al considerar la guerra en Irán como una repetición de los errores cometidos con la invasión de Irak, estima que es la guinda del pastel de todas las políticas llevadas a cabo por Donald Trump. “Casi me gustaría pedir perdón al resto del mundo”, declara desde la marcha de manifestantes a nuestro corresponsal en Atlanta, Edward Maille. “Creo que antes de todo esto, Estados Unidos era visto como el faro de la democracia. Pero hoy hemos fallado y me da vergüenza”.

Casey, que acudió con sus tres hijas, afirma por su parte que manifestarse es una de las únicas formas de hacerse oír y de denunciar las iniciativas del presidente estadounidense. ¿Qué es lo que más le reprocha? Sin duda, su política migratoria y las numerosas detenciones de migrantes en territorio estadounidense. “Hay gente recluida en campos de concentración… Hay que llamar a las cosas por su nombre: ¡campos de concentración en los Estados Unidos de América…! Soy una veterana, presté juramento prometiendo que nada de esto pasaría jamás en nuestro país y, sin embargo, está pasando. Estoy frustrada y enojada: ¡honestamente, estoy que ardo de rabia!”, declara.

En las calles de Nueva York, la marcha fue encabezada por el actor Robert De Niro, un feroz crítico de Donald Trump. “Otros presidentes ya han puesto a prueba los límites constitucionales de su poder, pero ninguno ha representado una amenaza tan existencial para nuestras libertades y nuestra seguridad. […] Hay que detenerlo”, exhortó.

La fiscal general del estado, Laetitia James, así como el pastor y activista Al Sharpton, también participaron en la marcha junto a decenas de miles de personas que tampoco tenían palabras lo suficientemente duras para criticar la entrada de Estados Unidos en guerra contra Irán o la policía de inmigración.

“¡Todos somos inmigrantes en esta tierra!”

“¡Nos hemos metido en una guerra contra Irán y ni siquiera sé por qué! Sin previo aviso, sin motivo, sin objetivos… ¡es un caos total!”, le dijo una manifestante a nuestra corresponsal en el lugar, Loubna Anaki. “¡Deportar a todos los migrantes sin respetar los procedimientos legales no es lo que representa Estados Unidos! ¡Estados Unidos fue construido por inmigrantes: todos somos inmigrantes en esta tierra!”, le dijo otro, mientras que una tercera declaró que no podía quedarse de brazos cruzados ante la situación actual de su país a pesar de su edad: “Tengo 88 años, pero no puedo quedarme sin hacer nada: cada día perdemos un poco más nuestros derechos”.

En Minneapolis y St. Paul, las ciudades gemelas de Minnesota elegidas como punto neurálgico de esta nueva movilización tras haber sido a principios de año el epicentro de la ofensiva antiinmigración del gobierno estadounidense, 200.000 personas se manifestaron, según “No Kings”. La leyenda del rock Bruce Springsteen interpretó allí su canción Streets of Minneapolis, escrita en homenaje a los dos estadounidenses que murieron a balazos de agentes federales durante operaciones de la policía de inmigración, Renee Good y Alex Pretti.

Desde el estrado de esta ciudad demócrata del Medio Oeste, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, agradeció a la población por haberse opuesto a un “dictador en ciernes” como Donald Trump. “Nunca aceptaremos a un presidente que es un mentiroso patológico, un cleptócrata y un narcisista que socava la Constitución de los Estados Unidos y el estado de derecho cada día”, añadió Bernie Sanders, ex candidato a la nominación demócrata para la presidencia.

Mientras tanto, Donald Trump jugaba al golf en su club privado de Florida el sábado por la tarde.

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