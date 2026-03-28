El sábado se frustró un atentado con un artefacto explosivo en París, frente a la sucursal de la entidad bancaria estadounidense Bank of America, gracias a la intervención de la policía, que detuvo a un hombre que se disponía a detonar el dispositivo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:30 de la mañana en la calle de la Boétie, en el centro-oeste de París, frente a las instalaciones del Bank of America. Los policías detuvieron allí a un hombre que acababa de depositar un artefacto explosivo casero frente al establecimiento.
El artefacto estaba compuesto por un bidón de 5 litros de líquido, probablemente hidrocarburo, y un sistema de detonación, según una de las fuentes. La investigación ha sido encomendada a la sección antiterrorista de la brigada criminal de la policía judicial de París.
Con AFP
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