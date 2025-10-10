En julio de 2024, pocos días antes de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, Radio Francia Internacional entrevistaba a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y hoy galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Redescubra nuestra entrevista.

Una entrevista de Andreína Flores y Marine Lebègue

RFI: Comenzamos hablando de lo que se ha visto en los últimos días de campaña. Se ha documentado ya suficientemente el desequilibrio y los abusos en esta campaña electoral en Venezuela: el gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado el arresto de de al menos 70 personas que han colaborado con la oposición, utiliza también los medios del Estado para promocionarse, bloquea calles, bloquea carreteras para impedir caravanas opositoras. ¿Entonces, cómo competir en ese ambiente? ¿Cómo se puede hacer?

María Corina Machado: "Bueno es muy importante lo que dices porque el mundo tiene que entender que esto es todo menos elecciones libres y justas. No son libres porque no permitieron que se postulara el candidato electo en las primarias, donde yo recibí el apoyo y la confianza de los venezolanos.

No permitieron que me postulara a las elecciones. No son justas porque casi diez millones de venezolanos, entre los que están afuera en la diáspora como los jóvenes a los que no han permitido inscribirse, no van a poder votar. No son competitivas en el sentido de que el régimen ha usado toda la fuerza del Estado, no solamente los medios de comunicación, sino también los órganos de seguridad, civiles y militares.

Yo no puedo tomar un avión dentro de Venezuela, no podemos alquilar la habitación de un hotel cuando vamos de gira. No podemos ni siquiera comprar alimentos en la carretera porque cierran los humildes locales de venta de alimentos para perseguir a todo aquel que nos apoya. Ayer, en el evento en el Zulia no tuvimos tarima, no tuvimos sonido. Se llevaron detenidas a las personas que prestaban estos servicios que habíamos contratado. Aún así lo que estamos viendo es realmente un fervor, una enorme emoción.

El país entero encontrándonos con la esperanza de un cambio profundo que permita hacer que nuestros hijos regresen a casa, que quienes se han ido del país puedan regresar para reconstruir Venezuela".

Nicolás Maduro todos los días amenaza con violencia, no solamente la ejecuta. Yo debo decirle que tengo 20 miembros de nuestro equipo de campaña que hoy están presos o bajo asilo en la embajada de Argentina.

RFI: Si su candidato – el candidato de la oposición – Edmundo González Urrutia, gana esas elecciones, no hay mucha confianza en que Nicolás Maduro entregue pacífica y democráticamente el poder. ּ¿Cómo ve usted esa transición? ¿Cómo se la imagina?

María Corina Machado: "Bueno, efectivamente, Nicolás Maduro todos los días amenaza con violencia, no solamente la ejecuta. Yo debo decirle que tengo 20 miembros de nuestro equipo de campaña que hoy están presos o bajo asilo en la embajada de Argentina. Entonces, ellos ejecutan la violencia y amenazan con más violencia en el caso de una victoria. Pero, para que exista violencia, para que haya guerra – que es lo que él dice- tiene que haber enemigos y en Venezuela no los hay.

Aquí hay un país unido. Y el margen de ventaja a favor de Edmundo González es tan, tan grande… de hecho, todas las encuestas serias hablan de más de 30 puntos o incluso más de 40 puntos porcentuales. Es algo realmente avasallante que, al contar los votos, esta victoria va a ser tan contundente que yo confío en que el sistema, el régimen y Maduro entiendan que, por su propio bien, conviene una transición negociada y que nosotros estamos dispuestos a llevar adelante este proceso de negociación".

RFI: ¿Y qué solución de retiro se le puede ofrecer a Nicolás Maduro? ¿Usted piensa que, por ejemplo, los Estados Unidos pueden tener un rol, un papel en eso?

María Corina Machado: "Hay, desde luego, múltiples opciones, pero yo considero que no es conveniente discutirlas públicamente antes de que este proceso tenga lugar".

Quiero que entendamos que para los venezolanos esto se ha convertido en algo que trasciende a una elección para nosotros.

RFI: Quisiera que hiciéramos un retroceso al año 2013, porque usted sabe que todos los venezolanos recordamos cuando la oposición pensaba ganar en manos del candidato Henrique Capriles pero, al final, el Consejo Nacional Electoral dio la victoria a Nicolás Maduro. Henrique Capriles llamó a una protesta de calle que luego desconvocó. ¿Si ese escenario se repitiera, cuál sería la reacción de María Corina Machado? ¿Llamaría a la calle?

María Corina Machado: "Miren, la gente ya va a estar en la calle, yo quiero que entendamos que para los venezolanos esto se ha convertido en algo que trasciende a una elección para nosotros. Esto es una lucha existencial e incluso espiritual. Esto es un movimiento social de redención para la liberación de Venezuela. Es muy poderoso. Ustedes van a ver: el mundo va a ser testigo de una participación masiva, cívica, pacífica, donde los venezolanos desde muy temprano acudiremos a los centros de votación.

Nos vamos a quedar todo el día en familia con nuestros hijos, con los nietos, con los ancianos, incluso con los enfermos. Todo el día en familia. La gente va a estar en las calles alrededor de nuestros centros de votación y va a permanecer allí hasta que se cuenten los votos y hasta que podamos celebrar la victoria de la democracia en Venezuela".

Eso es una monstruosidad y es una falsedad y yo me pregunto… ¿a quién irá dirigido? Porque en los venezolanos eso ya no surte ningún efecto, ninguno.

RFI: Usted habla de una situación pacífica postelectoral, pero Nicolás Maduro ya ha dicho en su discurso que si la oposición gana, eso se traduciría en un baño de sangre. ¿Qué opina usted de esa declaración?

María Corina Machado: "Eso es una monstruosidad y es una falsedad y yo me pregunto… ¿a quién irá dirigido? Porque en los venezolanos eso ya no surte ningún efecto, ninguno. Esa amenaza de que nos teníamos que resignar y someter al atropello, al totalitarismo porque la otra opción era violencia, ya no surte efecto. Aquí el miedo se derrotó. Nicolás Maduro y el régimen fue derrotado en los corazones, en el alma y en las calles de Venezuela. Incluso la derrota política ya se concretó también, en el sentido de que los venezolanos – en una inmensa mayoría – sabemos que vamos a ganar.

Esa esa amenaza puede estar dirigida a la comunidad internacional. Como hizo Chávez en su momento que decía, “O soy yo o es el caos” y al final se demostró que él – Chávez- era el caos.

Yo creo que la comunidad internacional ya no compra ese chantaje tampoco. Y sabe que la única manera de de revertir la ola migratoria, la única manera de darle estabilidad a Venezuela y a la región es con un proceso de una transición democrática negociada que tiene el soporte y la legitimidad de la voluntad de la soberanía popular expresada en el voto, primero en las primarias y este domingo en las elecciones presidenciales".

Este próximo domingo, nuestros oficiales y soldados, los ciudadanos militares van hacer valer la Constitución y cumplir su deber.

RFI: Hablemos de la importancia del componente militar en Venezuela y el rol crucial que puede tener su apoyo en estas elecciones. ¿Cuál es la relación de María Corina con las filas militares venezolanas? ¿La apoyarían en caso de una victoria de la oposición?

María Corina Machado: El apoyo va a ser a la sociedad venezolana, no a una parcialidad política. El apoyo va a ser el cumplimiento de su mandato constitucional en el artículo 328 y yo confío en que, ante la contundencia y la masiva participación de los venezolanos este próximo domingo, nuestros oficiales y soldados, los ciudadanos militares van hacer valer la Constitución y cumplir su deber.

Al igual que el resto de la sociedad venezolana, tienen esposas, hijos, madres que están pasando hambre, dolor, humillación que han tenido que huir de Venezuela y también quieren un cambio profundo para nuestro país.

RFI: Si Edmundo González Urrutia gana esas elecciones y es investido como presidente, ¿cuál sería su rol? ¿Cuál sería la ruta del Gobierno para usted en este momento?

María Corina Machado: "Yo voy a estar donde yo pueda servir mejor a mi país y el presidente Edmundo González Urrutia decidirá quiénes son las personas que lo acompañan en este Gobierno de transición".

RFI: ¿Podría servir, por ejemplo, de vicepresidenta?

María Corina Machado: "Eso le corresponde decidirlo al próximo presidente de la República".

