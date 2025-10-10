Estados Unidos enviará alrededor de 200 soldados a Israel para apoyar y monitorear el acuerdo de alto el fuego en Gaza. Serán parte de un equipo que incluye a otras naciones, organizaciones no gubernamentales y actores del sector privado.

Con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vásquez, y agencias

Según funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, el ejército de Estados Unidos establecerá un “centro de coordinación civil-militar” en Israel y enviará soldados. Aclararon que ningún militar estadounidense será enviado a Gaza.

CETCOM, el Comando Central de Estados Unidos en la región, tendrá como objetivo supervisar el progreso del acuerdo de alto el fuego y también ayudar a coordinar la asistencia humanitaria, asumiendo que se cumple el intercambio de rehenes y prisioneros.

Muchas preguntas pendientes

Después de que Israel y Hamás lograron un acuerdo esta semana sobre la primera fase de un plan propuesto por Estados Unidos para detener los combates, quedan una serie de preguntas sobre los próximos pasos, incluyendo si Hamás depondrá las armas, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y un futuro gobierno en el territorio palestino.

Los funcionarios afirmaron que la intención es luego construir una llamada Fuerza de Estabilización Internacional, pero esto aún debe acordarse entre las partes, como muchos otros puntos que quedaron en el aire.

Por otra parte, Trump anunció que viajará a la región el lunes de la próxima semana cuando se liberen los rehenes. No se descarta todavía un viaje a Egipto, donde se tiene planeando un evento para celebrar la conclusión del acuerdo.

