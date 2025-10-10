Según la justicia belga, el ataque, que debía perpetrarse con un dron, tenía como objetivo concreto al primer ministro belga Bart De Wever. Tres personas han sido detenidas en las afueras de Amberes

Con nuestro corresponsal en Bruselas, Pierre Bénazet

En Deurne, en las afueras de la ciudad belga de Amberes, cuatro allanamientos de la policía federal dieron lugar a la detención de tres jóvenes adultos nacidos entre 2001 y 2007, sospechosos de intento de asesinato terrorista y de participación en las actividades de un grupo terrorista, este jueves 9 de octubre. La operación también permitió incautar un dron que iba a ser utilizado para transportar cargas explosivas y bolas de acero.

Aunque uno de los registros se llevó a cabo a 500 metros del domicilio del primer ministro belga, Bart De Wever, la fiscal federal Ann Fransen mencionó que entre los posibles objetivos se encontraban “varios políticos”. “Hay indicios de que la intención era perpetrar un atentado terrorista de inspiración yihadista contra políticos […]. También hay indicios de que el objetivo de los sospechosos era fabricar un dron al que se le iba a acoplar una carga”, afirmó.

“En 2025, ya se han abierto unas 80 nuevas investigaciones antiterroristas en la sección de Terrorismo de la Fiscalía Federal. Esta cifra ya supera el número total de casos que se tramitaron en 2024. Por lo tanto, es importante disponer siempre de capacidades suficientes en la policía y la justicia para garantizar la seguridad de nuestra sociedad”, añadió la fiscal.

Mientras que uno de los tres sospechosos detenidos este jueves ha sido puesto en libertad, los otros dos serán presentados ante un juez de instrucción que deberá decidir sobre su permanencia en prisión.

