Es la primera vez que un expresidente del Gobierno español es imputado formalmente.

La Audiencia Nacional, una jurisdicción en Madrid especializada en asuntos financieros complejos, dijo que convocó al exjefe del gobierno el próximo 2 de junio para interrogarlo sobre "el rescate de la compañía aérea Plus Ultra".

La aerolínea recibió un préstamo de 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares) de dinero público en marzo de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia de covid-19.

Zapatero, que estuvo al frente del Ejecutivo de 2004 a 2011, está imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Plus Ultra solo cubría rutas en 2021 con Ecuador, Perú y Venezuela, con cuatro Airbus A-340.

Sin embargo, la compañía se benefició de este préstamo de emergencia otorgado por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez gracias a un fondo especial de 10.000 millones de euros destinado al rescate de empresas "estratégicas" en dificultades por la pandemia de covid-19.

Según el diario El País, que cita fuentes próximas a la investigación, las pesquisas se centran en una empresa de consultoría de un allegado de Zapatero.

Esta habría actuado como intermediario financiero para pagar comisiones ocultas.

Se han allanado las oficinas del exjefe de gobierno y las empresas de sus hijas.

El rescate de Plus Ultra causó controversia en España.

La oposición conservadora incidió en los vínculos de la empresa con Venezuela. El ministro español de Transportes de aquel entonces, José Luis Ábalos, se había reunido en Madrid en enero de 2020 con la número 2 del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, actualmente al frente del gobierno en el país sudamericano, pese a que Rodríguez tenía prohibida la entrada en la Unión Europea.

Actualmente, José Luis Ábalos está encarcelado e investigado por corrupción en otro caso.

La sede de Plus Ultra está en Madrid pero la compañía tiene entre sus principales accionistas a empresarios venezolanos, que según la derecha española son próximos al régimen del derrocado presidente Nicolás Maduro.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más