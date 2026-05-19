El anuncio más importante de los CDC es la restricción de entrada a Estados Unidos a cualquier extranjero que haya viajado en los últimos 21 días a la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur. Una medida de emergencia de la agencia sanitaria estadounidense tras el contagio por el virus del Ébola de un estadounidense, que dio positivo hace dos días y que está a punto de ser trasladado próximamente a Alemania a un hospital militar estadounidense.

Un médico del hospital de Nyankunde

Se trata de un médico estadounidense de la organización humanitaria cristiana Serge, en misión desde hace tres años en el hospital de Nyankunde, situado a 45 kilómetros al suroeste de Bunia, según precisa nuestro corresponsal en Kinshasa, Pascal Mulegwa. Al parecer, se contagió mientras atendía a pacientes en este centro. Su esposa y otro familiar, ambos estadounidenses, siguen asintomáticos y han sido puestos en cuarentena.

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Otras seis personas, cuya nacionalidad no se ha precisado, también deberían ser repatriadas próximamente a Alemania. Según el sitio web estadounidense especializado Stat, también en este caso podría tratarse de estadounidenses presentes en la región.

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No es la primera vez que Alemania acoge a estadounidenses afectados por el ébola, recuerda nuestra corresponsal en Berlín, Nathalie Versieux. En 2014, varios soldados estadounidenses sospechosos de haber estado en contacto con el virus fueron puestos en cuarentena en la base militar de Baumhold, al oeste del país. Esta unidad de alta vigilancia cuenta con unas 180 camas en la unidad de aislamiento. Los soldados con fiebre eran enviados directamente al hospital militar de Landstuhl, la mayor unidad sanitaria del ejército estadounidense fuera de Estados Unidos.

Un riesgo bajo para la población estadounidense

Además de los controles sanitarios para los viajeros procedentes de las zonas afectadas, Washington restringirá temporalmente la concesión de visados en los países afectados. Una medida que ya está en vigor en la embajada estadounidense de Kampala.

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Aunque la agencia sanitaria estadounidense asegura que está trabajando en la repatriación de “un pequeño número de sus ciudadanos directamente afectados por la epidemia”, considera que el riesgo inmediato para la población estadounidense sigue siendo bajo. Cabe recordar que la OMS ha declarado la epidemia de ébola en la RDC como una emergencia sanitaria internacional.

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