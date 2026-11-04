Por el corresponsal de RFI en Madrid

Es la noticia que marca la actualidad política española de este miércoles: la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, seis días después del accidente ferroviario ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo.

"Quiero hacerles partícipes de que no solo renuncio a mi cargo como ministro de Transportes, sino que también renuncio a formar parte de las listas electorales" para los comicios del 29 de noviembre, expuso Puente ante la diputación permanente del Congreso de los Diputados.

Puente había descartado dejar su puesto en los primeros días que siguieron a la colisión entre dos trenes de alta velocidad que dejaron al menos 69 fallecidos el pasado miércoles.

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El ministro -considerado como muy cercano al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez- estaba también al frente del ministerio cuando el 18 de enero dos trenes de alta velocidad colisionaron cerca de la localidad de Adamuz, en Andalucía (sur), dejando 46 muertos.

Su dimisión es una decisión que, sin embargo, no formaba parte del guion del Gobierno y que pilló por sorpresa tanto al Ejecutivo, como al Partido Socialista y también al presidente Pedro Sánchez, a quien el ministro aseguró habérselo comunicado unos minutos antes de anunciarlo en el Congreso, el martes por la noche en Madrid.

“El ministro Puente ha dado la cara, ha dado explicaciones, también ha aportado soluciones a una sociedad que las exigía y que también las merecía, y después ha dado un paso a un lado”.

Sánchez ha realizado una declaración institucional este miércoles en la que ha agradecido a Puente su decisión como una muestra de dignidad política, algo que también han hecho los representantes de varios partidos de izquierdas y altos cargos del Gobierno.

La derecha y la ultraderecha, sin embargo, minimizan la dimisión del ministro Óscar Puente y señalan a Pedro Sánchez como responsable del accidente ferroviario.

"116 vidas tarde", comentó en X Ester Muñoz, la portavoz del opositor Partido Popular, tras conocer la dimisión de Puente. "El 29N tenemos la obligación moral de sacar a Sánchez del Gobierno para poder reconstruir España", agregó.

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