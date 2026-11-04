"Ya sea por conciencia o por el costo de vida, los estadounidenses dijeron NO A LA GUERRA, y nosotros respaldamos este mensaje", publicó Qalibaf en la red social X.

Los demócratas protagonizaron un tsunami político el martes y se adueñaron del Congreso, un humillante revés para el republicano Donald Trump que compromete el final de su presidencia.

La votación reflejó el enojo de la población con el alto costo de la vida, los aranceles y la guerra de Trump contra la república islámica, que provocó la subida de los precios del petróleo y profundizó la insatisfacción con un mandatario ya impopular.

La guerra, provocada por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, se mantiene desde hace meses en un punto muerto, con ocasionales intercambios de fuego en medio del temor a una reanudación del conflicto a gran escala.

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Trump dijo el martes por la noche a Fox News que la guerra con Irán jugó un rol en la abrumadora victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato sobre su Partido Republicano.

"Pienso que en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo, la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán", dijo Trump en una entrevista telefónica con Fox.

Los demócratas prometen abrir investigaciones sobre el presidente, su familia y su gobierno, y sobre la conveniencia de seguir pagando por la guerra en Irán.

La oposición intentó en dos ocasiones destituir a Trump en su primer mandato (2017-2021).

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