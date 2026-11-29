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Han cerrado los colegios electorales en toda España, y están llegando los resultados de estas elecciones generales anticipadas. La participación superó el 78% del censo electoral, la cifra más alta registrada en los últimos 40 años, según anunció el Ministerio del Interior. Este dato supone un aumento de al menos 11 puntos porcentuales respecto a la participación registrada en las anteriores elecciones generales, celebradas en 2023.

PP y Vox superan la mayoría absoluta

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El candidato del Partido Popular (PP) a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, llegó a su sede de la calle Génova al principio de la noche para seguir los resultados. Una multitud también se acercó a la sede en espera de los festejos, mientras en la calle de Ferraz, donde se encuentra la sede del PSOE, el ambiente es diferente.

Y es que con el 70% escrutado, el derechista PP es el más votado y obtiene 134 diputados de los 350 con los que cuenta el Congreso. Con el ultraderechista Vox, 50 escaños, y Unión del Pueblo Navarro (UPN), 2 escaños, estarían por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta. El PSOE llega segundo con 117 escaños.

Todos los partidos:

PP: 134 escaños

PSOE: 117 escaños

Vox: 50 escaños

ERC: 11 escaños

Frente Amplio: 10 escaños

EH Bildu: 7 escaños

Junts: 5 escaños

Adelante Andalucía: 4 escaños

PNV: 3 escaños

Compromis: 3 escaños

BNG: 2 escaños

UPN: 2 escaños

Coalición Canaria: 2 escaños

Podemos no consigue representación.

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