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Con prensa local y agencias
Tras este día de elecciones generales en España, el sondeo de Sigma Dos para RTVE pronostica una victoria del Partido Popular, que obtendría entre 129 y 134 escaños con el 32,2% de los votos, seguido por el PSOE que, con el 28,8% de las papeletas, obtendría entre 119 y 124 escaños.
El PP obtendría mayoría absoluta con el ultraderechista Vox, que llega tercero y suma entre 44 y 48 escaños con el 16,2% de los apoyos, a lo que se sumarían los dos escaños de UPN. Frente Amplio se queda con entre 10 y 11 diputados, con un 5,7% de los votos.
Sin embargo, la alta participación podría cambiar los pronósticos y de momento, estas cifras son tomadas con prudencia.
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