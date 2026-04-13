En dos años, ha forjado su notoriedad entre los húngaros, convirtiéndose gradualmente en la alternativa a Viktor Orbán. Tras una campaña maratónica durante la que celebró hasta siete mitines diarios, este 12 de abril marca un punto de inflexión para la gobernanza en Hungría.

“Lo hemos conseguido. Tisza y Hungría ganaron estas elecciones. No solo un poco, sino ampliamente, ¡realmente muy ampliamente! Juntos derrocamos al régimen de Orbán, juntos liberamos Hungría. Hemos recuperado nuestra tierra natal. ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes!”, expresó Péter Magyar este domingo.

Magyar ahora tiene libertad total en el Parlamento. El próximo 12 de mayo, el futuro nuevo primer ministro húngaro podrá lanzar su programa. Hizo muchas promesas: reactivar la economía del país, recuperar el dinero robado por el antiguo régimen, reconciliarse con la Unión Europea… Su partido Tisza es proeuropeo. Promete aliviar las tensiones con Bruselas causadas por el Gobierno actual.

Y, sobre todo, liberar al país de la corrupción. El riesgo de decepción existe, subraya nuestro enviado especial en Budapest, Julien Chavanne, puesto que sus adjuntos nunca antes han tenido un mandato parlamentario. Y también será necesario unir un país dividido. Anoche, Péter Magyar reconoció que será "difícil", pero prometió trabajar las 24 horas del día para lograrlo.

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Una carrera política vertiginosa

Magyar dejó claro sus diferencias con el jefe de Gobierno. Sin embargo, el eurodiputado de 45 años no siempre ha sido anti-Orbán. Creció en una familia de conservadores influyentes, como su tío abuelo y padrino, Ferenc Mádl, presidente de la República de Hungría de 2000 a 2005. Y durante sus estudios, se hizo amigo de Orbán.

Tras una carrera como abogado, fue nombrado diplomático encargado de los Asuntos Europeos para el Gobierno. Fue miembro del Fidesz, el movimiento de Orbán, de 2002 a 2024.

En 2023, se separó abruptamente de su esposa Judit Varga, exministra de Justicia y cercana a Viktor Orbán. Ella presentó una denuncia contra él por violencia doméstica y chantaje, ya que él grabó y publicó una de sus conversaciones privadas y políticamente sensibles, que sumió al Gobierno en un escándalo de pedofilia.

Ruptura con el Fidesz de Orbán

En febrero de 2024, Magyar también se divorció del Fidesz, a quien acusó de corrupción en una entrevista en la televisión web Partizan. Una entrevista larga que tuvo un gran eco en un país cerrado. Sus revelaciones mantuvieron al país en vilo.

Organizó mítines que atrajeron inmediatamente a miles de personas y anunció la creación de un nuevo movimiento político que quiso transformar en un partido centrista. Luego, en abril, anunció su candidatura para las elecciones europeas de junio, donde obtuvo casi el 30% de los votos, por detrás de Fidesz con un 45%, pero muy por delante de todos los demás partidos de la oposición.

El exfuncionario (fue director de una agencia de préstamos estudiantiles, informa Le Monde), que nunca había mostrado ambición política, se convirtió en 2024, con 43 años, en la figura más destacada de la escena política húngara, arando el país hasta convertirse en la alternativa de Viktor Orbán, que lleva 16 años en el poder.

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