De acuerdo con el sistema de reparto de poder vigente en Irak, la Presidencia de la República, un cargo mayormente ceremonial, se asigna a un kurdo, el cargo de primer ministro a un chiita y la Presidencia del Parlamento a un sunita.

Una elección pospuesta dos veces

Nizar Amedi juró el cargo de presidente de Irak tras obtener la mayoría de los votos de los diputados, según una retransmisión en directo de la votación por el canal oficial Al-Iraqiya. Sucede así a Abdel Latif Rachid.

Con 58 años, era el candidato de uno de los dos principales partidos kurdos, Unión Patriótica del Kurdistán. Amedi fue ministro de Medioambiente entre 2022 y 2024 en el gobierno del primer ministro saliente Mohamed Shia al-Sudani. También fue asesor de expresidentes de la República como Jalal Talabani, Fouad Massoum y Barham Saleh.

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Tras las elecciones generales de noviembre, la fecha para la elección del presidente se fijó en enero, pero se pospuso dos veces debido a desacuerdos políticos, lo que también pospuso el nombramiento de un primer ministro.

Probable regreso de Maliki

El presidente dispone ahora de 15 días para nombrar a un primer ministro, que se espera sea Nouri al-Maliki. Ya en el cargo en dos ocasiones consecutivas (entre 2006 y 2014), Maliki recibió en enero el apoyo de la principal alianza chiita del país, Marco de Coordinación, que tiene mayoría en el Parlamento y vínculos con Teherán.

El probable regreso de Maliki al poder había generado serias preocupaciones en Washington. Maliki inicialmente contó con el apoyo estadounidense tras la invasión de 2003 y la caída de Sadam Husein, pero se distanció de Washington tras acercarse a Irán.

Irak ha sido durante mucho tiempo un terreno de confrontación entre Estados Unidos e Irán, con sucesivos gobiernos negociando un delicado equilibrio entre sus dos socios. Irak se ha visto atrapado en el conflicto actual, con grupos proiraníes atacando intereses estadounidenses en el país y siendo a su vez blancos de bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel.

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