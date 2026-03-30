Gyal, una localidad residencial a las puertas de Budapest, está gobernada por un alcalde del Fidesz y, desde 2010, el partido nacionalista conservador de Viktor Orbán siempre ha quedado primero en la circunscripción.

Peter Magyar, político, abogado y activista húngaro, el principal opositor al primer ministro Viktor Orbán y líder del partido Tisza (Respeto y Libertad) es consciente de que es en este tipo de circunscripciones —periurbanas y, sobre todo, en las zonas rurales, bastiones del Fidesz— donde se decidirán las elecciones.

Algunos han viajado desde lejos para "apoyar" a este candidato; otros, son del lugar. Entre ellos, un adolescente de 16 años, que aún no pueden votar, pero solo han conocido al Fidesz en el poder. "Cuatro años más con Orbán, es imposible. Si él sigue, nos vamos de Hungría, ya lo he hablado con mis padres", asegura la adolescente que prefiere mantener el anonimato.

Según el último sondeo de Median, realizado entre el 17 y el 20 de marzo, el partido Tisza cuenta con una ventaja cómoda del 58 % de intención de voto entre los electores decididos, frente al 35% para Fidesz, que se mantiene estancado.

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Pero, aunque "esperan" claramente un cambio, pocos se atreven a cantar victoria. Todos recuerdan la decepción de las elecciones de 2022. Ese año, Orbán y Fidesz ganaron con mucha amplitud las elecciones legislativas de Hungría, pese a que la oposición unida y varias encuestas esperaban un resultado más reñido. Este año esperan una campaña final dura porque saben que el ultraconservador Orbán no renunciará al poder sin luchar hasta el final.

"En Hungría caminamos sobre huevos", comenta Ambre Bruneteau, estudiante de doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne. "Nunca se sabe qué puede pasar".

Ley electoral de 2011 favorece al partido de Orban

Esta prudencia también responde a una realidad estructural: en Hungría, el sistema electoral mayoritario mixto es considerado muy favorable al Fidesz de Viktor Orbán. "La nueva ley electoral aprobada en 2011 contiene elementos que favorecen al partido en el poder, elementos que favorecen a los partidos grandes y, finalmente, elementos específicamente diseñados para favorecer al Fidesz", explica el politólogo Richard Szentpéteri Nagy. "Hay tres vías mediante las cuales el sistema beneficia al Fidesz".

Concretamente, los electores votan dos veces: por un candidato local y por una lista nacional. De los 199 escaños del Parlamento, 106 se eligen en circunscripciones individuales mediante un sistema mayoritario a una sola vuelta, y 93 se asignan proporcionalmente a partir de listas nacionales. Más de la mitad de los escaños se juegan localmente, circunscripción por circunscripción.

"¡Cada circunscripción cuenta!", confirma el conductor de la camioneta de la caravana de Tisza, que sirve de estrado y ha recorrido Hungría desde el inicio de la campaña. En las últimas semanas, Peter Magyar ha atravesado el país participando en siete u ocho mítines diarios.

Distorsión sistémica

"Por supuesto que el sistema no es equitativo: por ejemplo, da igual ganar una circunscripción por un voto o por 10.000, eso no cambia nada", apunta Steve, presente en el mitin, que habla de una “distorsión sistémica”. En Hungría, el número de votos no refleja el número de escaños. "Si Tisza solo tiene dos, tres o cuatro puntos de ventaja, Fidesz aún puede ganar", advierte Szentpéteri Nagy.

Un partido puede perder ampliamente en las grandes ciudades y aun así ganar las elecciones si domina en muchas circunscripciones rurales. Así, en 2022, Fidesz obtuvo alrededor del 54 % de los votos, pero se quedó con 135 escaños de 199. Este partido domina las zonas rurales del país, donde se concentra la mayoría de las circunscripciones. Un escenario plausible sería que la oposición gane a nivel nacional, pero perdiera la elección parlamentaria.

Reglas electorales "hechas a medida" para el Fidesz

"El juego electoral está hecho a medida", analiza Bruneteau. Reducción del número de escaños, paso a una sola vuelta y, sobre todo, rediseño de las circunscripciones el año pasado. "Las fronteras fueron trazadas de tal manera que favorecen al Fidesz", detalla Szentpéteri Nagy. "Vieron cómo había votado la gente antes y ajustaron los límites en consecuencia".

Otro mecanismo refuerza aún más esa ventaja: los votos excedentarios —de candidatos perdedores y también ganadores— se añaden al cálculo proporcional. "Eso no existe en ningún otro lugar", señala el politólogo.

Además, Fidesz no compite en igualdad de condiciones: controla una parte importante de los medios y mezcla sin reparos los recursos del Estado con los del partido, denunciaba un informe de la OSCE. Los espacios publicitarios se han llenado de carteles agresivos que reproducen la retórica del Fidesz e interfieren en la campaña.

Gira inédita de Orban

Como signo de nerviosismo, apunta Bruneteau, Viktor Orbán también ha emprendido una gira por el país, algo nunca visto. "En 16 años siempre estuvo en posición cómoda. Antes se movía en círculos cerrados. Ahora ha decidido hacer foros abiertos donde cualquiera puede venir y hacer preguntas".

Median prevé una participación muy alta: el 89 % de los encuestados afirma que irá a votar, frente al 70 % en 2022. Un dato que favorece a la oposición.

La incertidumbre sigue siendo máxima: "El discurso del poder sobre Ucrania es un discurso de guerra. Cuando el lenguaje se radicaliza así, se vuelve muy peligroso. Y cuando la seguridad de los votantes se ve amenazada, tienden a no querer cambiar de gobierno", explica el politólogo.

El partido de extrema derecha Mi Hazánk ("Nuestra Patria") también podría desempeñar un papel crucial: es el único otro partido con posibilidades de superar el umbral del 5 % para entrar en el Parlamento. Orbán ya no descarta una coalición.

Incluso en caso de victoria, una mayoría corta podría no bastar. En sus discursos, Peter Magyar pide una "mayoría de dos tercios". "Es indispensable. Sin eso, quizá ganes el gobierno, pero no puedes cambiar el sistema", confirma Szentpéteri Nagy, recordando que el Parlamento húngaro nombra a dos tercios de los responsables de instituciones clave (fiscal general, jueces constitucionales, etc.). Fue gracias a esa supermayoría que Fidesz pudo modificar la Constitución y el propio sistema electoral.

Un último "tic tac, tic tac" para recordar que el tiempo de Viktor Orbán podría estar contado, y Peter Magyar parte hacia otra etapa. Aupada sobre unos hombros, una niña corea el eslogan: "Árad a Tisza" (“El río Tisza se desborda”). Queda por ver si la ola será lo suficientemente fuerte.

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