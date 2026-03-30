"Nos alegramos de que este cargamento de productos petroleros llegue a la isla, o más bien, de que ya haya llegado", declaró en su rueda de prensa diaria Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, en referencia al buque Anatoly Kolodkin, cargado con 730.000 barriles de crudo.

Según el sitio especializado MarineTraffic, el petrolero navegaba el lunes por la mañana frente a la costa cubana en dirección al puerto de Matanzas, sin que se confirmara aún su atraque. El buque había cargado petróleo en el puerto ruso de Primorsk el 8 de marzo.

Rusia, estrecho aliado de La Habana, ha criticado reiteradamente a Washington por obstaculizar el suministro energético a la isla. "Rusia considera su deber dar un paso al frente y proporcionar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos", afirmó Peskov.

Este envío es el primero que llega a Cuba desde enero, cuando la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses dejó a la isla sin su principal proveedor de petróleo. La situación ha desencadenado una grave crisis energética, con un fuerte aumento de los precios del combustible y apagones diarios.

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Aunque Trump había amenazado anteriormente con imponer aranceles a los países que enviaran petróleo a Cuba, el domingo aseguró que no se opone a estos suministros y subrayó que la población necesita acceso a servicios básicos como calefacción y refrigeración.

"Cuba está acabada, tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar", dijo Trump a periodistas.

"Yo preferiría dejar que entre, ya sea de Rusia o de cualquier otro, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas que se necesitan", agregó el mandatario estadounidense.

Cortes diarios

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha implementado medidas de emergencia, incluido un estricto racionamiento de la gasolina. Este mes advirtió que "cualquier agresor externo se encontrará con una resistencia irrompible".

La crisis ha provocado un encarecimiento generalizado de los combustibles, una reducción drástica del transporte público y la suspensión de algunos vuelos hacia la isla. Desde principios de 2024, Cuba ha sufrido siete apagones a nivel nacional, dos de ellos en el último mes, lo que ha generado protestas inusuales.

En respuesta, la ayuda internacional también ha comenzado a movilizarse: en la última semana, un convoy humanitario entregó más de 50 toneladas de medicinas, alimentos y otros suministros, incluidos paneles solares, mientras que desde México partieron recientemente nuevos envíos por vía marítima.

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