En la región de Jersón, la prensa ucraniana denuncia un auténtico "safari humano" debido al uso de pequeños drones operados por militares rusos que acechan a civiles ucranianos. Las formaciones para enfrentar este peligro son impartidas por veteranos del ejército ucraniano en un centro de entrenamiento situado cerca de Kiev, la capital.

Durante el entrenamiento, se realiza el simulacro de un hombre que camina por el bosque cuando, de repente, surge un dron entre los árboles. El aparato gira y busca su objetivo hasta detectarlo escondido detrás de un árbol, momento en el que lanza su carga explosiva.

"Este tipo de entrenamiento es muy importante para las organizaciones que trabajan cerca de la línea del frente", explica Volodia, responsable de seguridad de una ONG internacional. Una decena de personas participa en la instrucción, durante la cual se presentan distintos escenarios inspirados en el frente ucraniano.

Drones que vuelan más lejos

"Los drones son cada vez más sofisticados, vuelan más lejos y son más letales. La ampliación de la denominada 'zona de muerte' ha aumentado el riesgo para los trabajadores humanitarios en Ucrania", agrega.

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Estos avances tecnológicos hacen que el acceso a los civiles que viven cerca de la línea del frente sea casi imposible y obligan a los instructores a actualizar constantemente sus conocimientos, explica Nazar, veterano de guerra y amputado de la pierna derecha:

"Con nuestros colegas, aprovechamos la experiencia de otros países, de otros instructores, así como la de nuestras unidades de combate ucranianas. Si no seguimos la evolución de las tecnologías, ya no podremos garantizar nuestra propia seguridad".

Según datos parciales de INSO, la organización especializada en la seguridad del trabajo humanitario, al menos 35 empleados de ONG han muerto en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022.

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