Sofás de cuero, luz tenue… El video, grabado en directo y compartido en redes sociales, tiene todas las características de las campañas de comunicación que Nayib Bukele domina a la perfección. El presidente salvadoreño estaba muy entusiasmado al presentar su último proyecto: confiar a Gemini, la inteligencia artificial de Google, la atención de pacientes con enfermedades crónicas, como la diabetes o la hipertensión. "Estamos creando el mejor sistema de salud del mundo", celebró el mandatario, rodeado para la ocasión de especialistas en IA aplicada a la salud y del director de Google Cloud.

El proyecto forma parte de una amplia colaboración con Google: un acuerdo de siete años por 500 millones de dólares, firmado en 2023, que ya ha dado lugar a la construcción de un enorme centro de datos en la capital salvadoreña. Esta cooperación también permitió, en noviembre de 2025, el lanzamiento de DoctorSV, una aplicación móvil de salud. Según el presidente Bukele, actualmente un millón de salvadoreños la utilizan para pedir citas, consultar médicos, acceder a su historial clínico o pedir medicamentos.

Compensar las fallas del sistema de salud

Gracias a los datos recopilados, DoctorSV podrá ahora identificar a las personas con enfermedades crónicas o con factores de riesgo, recomendarles exámenes y reducir los tiempos de espera.

"La inteligencia artificial nos va a ayudar mucho", aseguró Edgardo von Euw, médico y consultor en gestión sanitaria, junto a Nayib Bukele. "En algún momento trataremos el cáncer y realizaremos intervenciones quirúrgicas", prometió este último.

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Más que una simple herramienta tecnológica, este sistema impulsado por IA pretende compensar las deficiencias del sistema público de salud salvadoreño. "Al final del primer mandato de Bukele, se construyeron muchos hospitales modernos, pero los salvadoreños se quejaban de la dificultad para acceder a médicos", explica Kévin Parthenay, investigador de la Universidad de Tours y especialista en América Latina. En algunos casos, había que esperar hasta ocho meses para obtener una cita con un médico general.

Estos problemas estructurales se agravaron por despidos masivos: alrededor de 7.700 trabajadores de la salud fueron despedidos solo en 2025. "Estos despidos responden a una lógica de rendimiento muy ligada a la gestión moderna, con el uso de nuevas tecnologías para reducir personal y, por tanto, costos. Pero también son consecuencia de las críticas del personal sanitario por la falta de recursos", señala Parthenay. "En un régimen que no tolera la crítica, estas quejas terminaron en numerosos despidos".

Hacer brillar a El Salvador

La revolución médica promovida por Nayib Bukele también forma parte de un plan para convertir a este pequeño país, situado entre Guatemala y Honduras, en un referente en nuevas tecnologías. Aunque no siempre con éxito. Un ejemplo es su intento de convertir el bitcoin en moneda oficial, una operación de 329 millones de dólares que terminó fracasando cuatro años después.

Más recientemente, el presidente ha firmado un acuerdo con Grok, el chatbot de Elon Musk, para desarrollar programas educativos. Un millón de estudiantes deberían beneficiarse de ello en los próximos dos años.

El objetivo de estas iniciativas es doble, explica Kévin Parthenay. Por un lado, Bukele busca desarrollar a bajo costo sectores descuidados durante su primer mandato, centrado principalmente en la seguridad. “Es consciente de que su popularidad creció gracias a los avances en seguridad, pero también de que hay grandes expectativas en desarrollo social”, señala el investigador.

Por otro lado, esta apuesta constante por la innovación también serviría para proyectar al país a nivel internacional. "El Salvador es un país pequeño que necesita explorar nichos para destacar. Esto forma parte de una estrategia de comunicación para ganar visibilidad", añade Parthenay.

Sin embargo, esta estrategia no está exenta de riesgos para la población. Plantea interrogantes sobre la protección de los datos personales, así como sobre el uso que podría hacer de ellos el gobierno de Nayib Bukele, frecuentemente acusado de tendencias autoritarias y que se autodenomina "el dictador más cool del mundo".

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