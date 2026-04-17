El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, declaró este viernes que el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de hidrocarburos, estará "totalmente abierto" mientras dure la tregua en Oriente Medio.
"El paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el periodo restante del alto al fuego", indicó Araqchi en la red social X.
No precisó si se refería a la tregua entre el ejército israelí y el movimiento proiraní Hezbolá, que entró en vigor el jueves por la noche en Líbano por diez días, o al alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, que en teoría termina el 22 de abril.
Donald Trump celebró el anuncio realizado por Irán, un punto clave en las negociaciones entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra.
"Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán (sic) está completamente abierto y listo para una travesía completa. ¡Gracias!", declaró el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social, en un mensaje escrito íntegramente en mayúsculas.
Las bolsas europeas se disparan tras el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz
Las bolsas europeas se dispararon el jueves, celebrando la caída de los precios del petróleo tras el anuncio de Teherán de una reapertura total del estrecho de Ormuz durante el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.
Tras pasar la primera parte de la sesión con ligeras subidas, los principales índices aceleraron sus ganancias inmediatamente tras conocerse esta noticia. Hacia las 13:15 GMT, París subía un 2,01 %, Fráncfort un 2,23 % y Milán un 1,67 %. Londres subía un 0,40 %.
Los precios del petróleo caen un 10 % tras el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz
Hacia las 13:10 GMT (15:10 en París), el precio del barril de Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, caía un 10,42 % a 89,03 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West
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