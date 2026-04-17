El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, declaró este viernes que el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de hidrocarburos, estará "totalmente abierto" mientras dure la tregua en Oriente Medio.

"El paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el periodo restante del alto al fuego", indicó Araqchi en la red social X.

No precisó si se refería a la tregua entre el ejército israelí y el movimiento proiraní Hezbolá, que entró en vigor el jueves por la noche en Líbano por diez días, o al alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, que en teoría termina el 22 de abril.

Donald Trump celebró el anuncio realizado por Irán, un punto clave en las negociaciones entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán (sic) está completamente abierto y listo para una travesía completa. ¡Gracias!", declaró el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social, en un mensaje escrito íntegramente en mayúsculas.

Las bolsas europeas se disparan tras el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz

Las bolsas europeas se dispararon el jueves, celebrando la caída de los precios del petróleo tras el anuncio de Teherán de una reapertura total del estrecho de Ormuz durante el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

Tras pasar la primera parte de la sesión con ligeras subidas, los principales índices aceleraron sus ganancias inmediatamente tras conocerse esta noticia. Hacia las 13:15 GMT, París subía un 2,01 %, Fráncfort un 2,23 % y Milán un 1,67 %. Londres subía un 0,40 %.

Los precios del petróleo caen un 10 % tras el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz

Hacia las 13:10 GMT (15:10 en París), el precio del barril de Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, caía un 10,42 % a 89,03 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West

Noticia en desarrollo

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más