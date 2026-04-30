El presidente Donald Trump advirtió que el bloqueo naval estadounidense contra Irán podría durar meses, lo que provocó un drástico aumento en los precios del petróleo, que el jueves continuaban cerca de su máximo en los últimos cuatro años.

La contienda bélica, desencadenada el 28 de febrero por un ataque israeloestadounidense contra Teherán, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sus repercusiones continúan sacudiendo la economía mundial.

Estancado desde el alto el fuego del 8 de abril, el conflicto podría prolongarse indefinidamente, ya que los estadounidenses parecen prepararse para un largo bloqueo de los puertos iraníes, en respuesta al cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo.

Irán reclama el levantamiento del bloqueo antes de alcanzar cualquier acuerdo con Washington.

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El Mando Central Estadounidense en la región (CENTCOM) aseguró el miércoles en X que había alcanzado un "hito significativo" al impedir el paso del buque número 42 que intentó romper el bloqueo.

Indicó que hay "41 buques petroleros con 69 millones de barriles de petróleo que el régimen iraní no puede vender". Una carga valorada en 6.000 millones de dólares.

El petróleo mantuvo el jueves su tendencia al alza en el mercado asiático.

El barril de Brent del mar del Norte, referente mundial, subía un 7,1% a 126,41 dólares, mientras el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, avanzaba un 3,4% a 110,31 dólares.

Trump enfrenta una intensa presión para que termine la guerra, impopular incluso entre su base de apoyo, dado que ha disparado la inflación.

Según un alto cargo de la Casa Blanca, en una reunión que Trump mantuvo con empresarios del sector petrolero, el mandatario mencionó la posibilidad de que el bloqueo naval de los puertos iraníes se prolongue "durante meses si fuera necesario".

Por otro lado, Trump declaró al sitio web Axios que su estrategia naval está haciendo que los iraníes "se est[é]n asfixiando como un puerco relleno. Y será peor para ellos".

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, alertó a Trump por teléfono de las "consecuencias dañinas" de una eventual reanudación de la guerra contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Hegseth defiende la guerra contra Irán

Por Cristóbal Vásquez, corresponsal de RFI en Washington

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara la gestión de su departamento en la guerra contra Irán. Afirmó que el costo hasta la fecha —estimado en 25.000 millones de dólares— está justificado para impedir que Irán obtenga una bomba nuclear.

El jefe del Pentágono preguntó al comité: "¿Cuánto vale garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear?".

El representante demócrata John Garamendi acusó a Hegseth y a Trump de "mentir al pueblo estadounidense sobre esta guerra desde el primer día".

Describió lo que está ocurriendo en Oriente Medio como una "calamidad geopolítica, un error estratégico que ha derivado en una crisis económica mundial".

El gobierno de Trump solicita 1,5 billones de dólares de presupuesto militar para 2027, una cifra récord para financiar los conflictos que sostiene en el mundo. Se prevé que este presupuesto sea reducido considerablemente por el Congreso, como ocurre habitualmente. Los congresistas demócratas cuestionaron las incursiones militares de Trump, señalando que el presidente fue elegido bajo la promesa de no involucrarse en más guerras y reducir el alto costo de vida, objetivos que no se han cumplido en su primer año de gobierno.

El secretario de Defensa afirmó que el mayor obstáculo de Estados Unidos en el conflicto con Irán son los propios demócratas y algunos republicanos. Calificó su postura como una "retórica pesimista" y la comparó con las críticas recibidas durante las guerras de Vietnam, Afganistán e Irak.

Hegseth agregó que la guerra en Irán es trascendental para defender la seguridad nacional. Su comparecencia se produce tras el rechazo de Trump a la propuesta de paz de Irán, lo que ha disparado nuevamente los precios del petróleo.

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