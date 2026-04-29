El Ejército libanés confirmó la muerte este miércoles de un soldado y su hermano en la localidad de Bint Jbeil, en el sur del país, en un ataque israelí que "los tenía como objetivo", según su comunicado. Ambos se desplazaban en moto desde el puesto militar donde estaba destinado el uniformado.

Las muertes llegan un día después de que once personas fallecieran en otra tanda de bombardeos israelíes, también en el sur de Líbano, que causaron 11 víctimas, entre ellas tres rescatistas, y dejaron dos soldados heridos.

Líbano e Israel han mantenido hasta la fecha dos rondas de negociaciones a nivel de embajadores en Washington para poner fin a la actual guerra, que comenzó cuando Hezbolá lanzó el 2 de marzo una serie de ataques contra territorio israelí como represalia por la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

Tras esos encuentros, se instauró un alto el fuego hasta el 17 de abril, que fue prorrogado por tres semanas.

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Según los términos del acuerdo de cese al fuego, Israel se reserva "el derecho de tomar, en cualquier momento, todas las medidas necesarias en legítima defensa" contra Hezbolá.

A la espera de negociaciones directas

El presidente libanés, Joseph Aoun, instó este miércoles a Israel a respetar "plenamente" la tregua que entró en vigor el 17 de abril antes de entablar negociaciones directas, cuya fecha espera que fije Washington: "Israel debe, en primer lugar, aplicar plenamente el alto el fuego antes de pasar a la fase de negociaciones", dijo el mandatario, según un comunicado.

Aoun añadió que "los ataques israelíes no pueden continuar así" y que "ahora esperamos que Estados Unidos fije una fecha" para el encuentro.

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