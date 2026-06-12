Desde Santa Cruz de Tenerife

Al igual que hizo en las Palmas, el papa León XIV comenzó la la que es la última jornada de su viaje a las Islas Canarias en Tenerife con una visita a los migrantes, eje principal de su desplazamiento, en este caso en el centro de primera acogida de Las Raices, por el que han pasado más 70.000 personas desde su apertura en plena crisis migratoria en 2021.

Solidaridad

Allí escuchó testimonios y habló en francés, lengua de muchos de los acogidos, con un discurso más centrado en la solidaridad y menos político que el día anterior.

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“Todos somos de cierta manera migrantes, todos somos pelegrinos hacia la patria celeste. Ayudémonos los unos a los otros para que esta travesía sea un lugar más humano para todos, aportando cada uno lo que pueda”, dijo.

Más allá de la migración, esta visita del papa a las islas quiere poner de relieve los riesgos de la llamada Ruta del Atlántico, en la que el año pasado más de 1.900 personas fallecieron tratando de llegar a las Canarias.

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"Una realidad global que exige una respuesta global"

Eloy Santiago, obispo de Tenerife, dijo a RFI que para él, la presencia del papa "León XIV a Canarias va a traer sobre todo la posibilidad de que se ponga el foco en lo que concierne las realidades migratorias en esta ruta atlántica mortífera. Hasta ahora se ha subrayado mucho el tema del Mediterráneo, el tema de Estados Unidos, América, y la Atlántica queda un poco en el olvido. Yo creo que la presencia del papa permitirá que los focos internacionales y ojalá, por consecuencia, los organismos internacionales, vean que la cuestión migratoria no es una cuestión que meramente afecta a Canarias, ni siquiera a España, sino una realidad global y que exige una respuesta global por parte de las instituciones".

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"Y también quitar muchos prejuicios que existe respecto a realidad migratoria. Esas visiones negativas utilizadas por ideologías determinadas que buscan subrayar y crear cierto rechazo, ciertas actitudes xenófobas, Pues esta visita del Papa, la cercanía a él, conocer historias, testimonios, ayudarán a ver que detrás de cada persona hay una historia que no podemos juzgar a todos por igual, sino que hay situaciones de dureza, de sufrimiento y personas que toman decisiones muy duras, muy fuertes en su vida y que no puede ser que la respuesta sea una frontera, una barrera o un muro", agrega.

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El papa pondrá punto final a su visita a las Canarias y a España con una misa en el principal puerto de la isla esta tarde.

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