La salida a bolsa tendrá lugar poco después de la apertura de Wall Street este viernes. Habrá que esperar al inicio de la cotización, entre las 14:30 y las 17:30 (GMT) y el precio de la acción ya se conoce: 135 dólares. Según documentos publicados por la autoridad bursátil estadounidense, SpaceX pondrá a la venta más de 555 millones de acciones. Lo que debería permitir recaudar 75.000 millones de dólares.

Esta salida a bolsa bate récords, ya que SpaceX aspira a una valoración bursátil de 1,765 billones de dólares. Se trata de una cifra históricamente elevada si se compara con la facturación de SpaceX, según explica Mateis Mouflet, analista de mercado de la plataforma de inversión XTB France: "Es bastante raro que una empresa cotice en bolsa con una valoración que duplique su facturación. Casi nunca ocurre, porque todo el mundo considera que está completamente sobrevalorada cuando sucede".

SpaceX es la empresa que hace fortuna perdiendo miles de millones, ya que en 2025 registró unas pérdidas netas de 4.900 millones de dólares. Porque SpaceX no es solo cohetes y naves espaciales, sino que también cuenta con el proveedor de acceso a Internet por satélite Starlink y la actividad de inteligencia artificial (IA), que fue absorbida por SpaceX a principios de año. La única de estas tres actividades que es rentable es Starlink, con un crecimiento anual de entre el 50% y el 100%. Por su parte, xAI, la empresa de inteligencia artificial que también es propietaria de la red social X, requiere inversiones colosales.

Según Bloomberg News, el laboratorio de IA de SpaceX gastó alrededor de 8.000 millones de dólares en efectivo durante los primeros nueve meses de 2025. Esto explica algunas de las dudas expresadas por los analistas ante esta salida a bolsa.

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Un ecosistema de IA en fuerte crecimiento

Los inversores apuestan, por tanto, por el genio. Compran futuro. Porque SpaceX invierte masivamente en sus satélites, sus infraestructuras y, sobre todo, en su actividad de inteligencia artificial. Wall Street no solo mira las cuentas del grupo, sino que compra una trayectoria vendida por Elon Musk en un ecosistema de IA muy dinámico y en fuerte crecimiento.

"Es cierto que OpenAI, Anthropic y xAI están perdiendo dinero, pero el resto del sector -entre los que se incluyen Nvidia, Micron, Marvel, los fabricantes de semiconductores e incluso algunas empresas de software como Adobe- ha tenido algunas dificultades en bolsa, pero sigue ganando mucho dinero", explica Mateis Mouflet. "Y los hiperescaladores [centros de datos a gran escala, nota del editor] y las GAFAM, todo ese ecosistema, ganan mucho dinero y tienen los medios para realizar inversiones colosales".

El banco Morgan Stanley prevé que la actividad de IA de SpaceX generará unos 190.000 millones de dólares de facturación en 2030.

Así pues, ya sea como símbolo de una burbuja especulativa o como la operación del siglo, la salida a bolsa de SpaceX servirá, en cualquier caso, de barómetro para la ola que se avecina. Los gigantes de la IA Anthropic y OpenAI también han presentado sus respectivos expedientes de salida a bolsa.

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