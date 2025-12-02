“Oriente Medio necesita nuevos enfoques para rechazar la mentalidad de venganza y de violencia, para superar las divisiones políticas, sociales y religiosas, y abrir nuevos capítulos en nombre de la reconciliación y la paz", sostuvo el papa León XIV, que cerró este martes una visita de tres días a Líbano.

El jefe de la iglesia católica animó a los cristianos de Oriente Medio a "ser valientes", y antes de tomar el avión de regreso, lanzó un mensaje a Hezbolá e Israel, sin mencionarlos directamente.

"Expreso mi aspiración a la paz, con un llamado de corazón: que cesen los ataques y las hostilidades", dijo León desde el aeropuerto.

Para los fieles que asistieron a la misma se trató de una cita única. Líbano ha vivido uno de los momentos más especiales en años con el paso del Papa León XIV por el devastado puerto de Beirut, donde se ha visto personalmente con algunas de las familias que perdieron a un familiar durante la explosión en 2020, que dejó a más de 200 muertos.

Justo después, el pontífice ha liderado una misa multitudinaria que ha provocado la emoción de los asistentes. Como a Yara, una residente beirutí. “Es un honor estar en Líbano y ver al papa aquí. Al mismo tiempo, con toda la crisis que hemos tenido, es muy bonito ver un poco de esperanza. Todo el mundo esta aquí, todo el mundo está rezando, es muy bonito”, cuenta a RFI.

Esta libanesa reside en un barrio de Beirut desde donde podía observar los bombardeos que Israel disparó sobre los suburbios del municipio el año pasado, y le cuesta creer que solo un año después el Papa haya asistido a su ciudad. Agradecida, destaca los idiomas que León XIV ha utilizado durante la misa.

“Durante la misa han estado presentes muchos idiomas. Árabe, inglés, francés, incluso armenio. Ha sido bonito ver todos los idiomas que habla la gente de Líbano, todas ellas han sido representadas en la misa’’, agrega.

Elodie estudia teología en Beirut después de haber llegado al país desde Burkina Faso. Como a tantos otros, le costará olvidar el día de hoy.

“Hoy estoy es la primera vez en mi vida que veo el papa sin que sea por televisión o de otra manera”, dice.

Elodie atiende a RFI ante una pared repleta con mensajes que giran alrededor del tema principal de la visita papal: la paz. Una idea que hoy ha unido a los libaneses.

“Es una ocasión especial para mí, y doy gracias a dios por ello, de haber vivido esto, sintiendo la alegría de todo el mundo, a través del mensaje de paz, es una joya y una acción de gracias”, subraya.

El lunes, el pontífice instó a los religiosos cristianos y musulmanes a combatir la intolerancia y recibió una bienvenida digna de una estrella por parte de unos 15.000 jóvenes en Bkerke, sede de la Iglesia maronita.

"Ustedes tienen el entusiasmo necesario para cambiar el curso de la historia", les dijo.

