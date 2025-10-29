El poderoso huracán Melissa llegó al territorio cubano el miércoles, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, después de haberse debilitado a categoría 3 tras asolar con vientos feroces y lluvias torrenciales Jamaica.

El Centro Nacional de Huracanes estadounidense (CNH) calificó el huracán de "extremadamente peligroso" a su llegada a Cuba, tras su paso por Jamaica, declarada "zona de desastre por las autoridades".

"Melissa ha tocado tierra en la provincia de Santiago de Cuba, cerca de la localidad de Chivirico", a las 07H10 GMT, indicó el CNH en su último parte.

El ciclón, que horas antes se había fortalecido a categoría 4, ha provocado diez muertes, tres en Jamaica, tres en Haití, tres en Panamá y una en República Dominicana.

"Se espera que Melissa permanezca como un huracán poderoso cuando se desplace por Cuba", indicó el CNH.

Las autoridades cubanas informaron que unas 735.000 personas fueron evacuadas, especialemente en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo.

En El Cobre, un pueblo de Santiago de Cuba, elementos de protección civil trataban de rescatar a 17 perosnas que quedaron varadas tras la crecida de un río y un deslizamiento de tierra, informó el periódico estatal Granma.

Floraina Duany, una octogenaría, rogaba el martes a la Virgen del Cobre, patrona de los cubanos, para que Melissa no causara daños.

"Si tú eres dueña de las aguas, desbarata" el huracán Melissa "que no nos haga tanto daño", oraba la anciana cerca de su casa en Playa Siboney, una localidad a 15 kilómetros de Santiago de Cuba.

Melissa llegó sobre el mediodía a Jamaica como un huracán de categoría 5 y vientos sostenidos de hasta 295 km/h, el peor que ha afectado a la isla desde que se tienen registros meteorológicos.

La tormenta tardó horas en cruzar Jamaica, lo que disminuyó sus vientos al bajar hasta categoría 3 —desde el nivel máximo de 5— antes de volver a intensificarse.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró que la isla es una "zona de desastre". Las autoridades advirtieron a los residentes permanecer resguardados por el riesgo continuo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Kingston, la capital, se vio relativamente poco afectada, según Mathue Tapper, un residente de 31 años. "Tengo la impresión de que lo peor ya pasó", confesó a la AFP, aunque dijo estar muy preocupado por las zonas rurales.

Las autoridades habían llamado a la población a tener cuidado con los cocodrilos, que debido a las inundaciones podrían representar una amenaza.

La potencia de Melissa superó la de algunos huracanes como Katrina, que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

El lunes, el primer ministro Holness había advertido sobre las consecuencias del huracán en las zonas más golpeadas. "No creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir un huracán de categoría 5″, declaró.

"Para Jamaica será la tormenta del siglo hasta ahora", afirmó Anne-Claire Fontan, de la Organización Meteorológica Mundial.

La ONU anunció el martes su intención de enviar por avión unos 2.000 kits de emergencia a Jamaica desde Barbados lo antes posible.

"Estado de alarma"

Las autoridades cubanas declararon el "estado de alarma" en seis provincias: Granma, Las Tunas, Holguín, Camagüey, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Desde el lunes la población hizo acopio de víveres y trató de asegurar con cuerdas los techos de sus hogares. Las clases y actividades laborales no esenciales fueron suspendidas.

Se pronosticaba hasta un metro de lluvia, con inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra también previstos en Haití, República Dominicana y Cuba.

En Haití las autoridades ordenaron el cierre de escuelas, comercios y administraciones el miércoles.

Los científicos afirman que el cambio climático causado por el ser humano ha intensificado las grandes tormentas y aumentado su frecuencia.

El meteorólogo Kerry Emanuel explicó que el calentamiento global está provocando que más tormentas se intensifiquen rápidamente, como ocurrió con Melissa, lo que eleva el riesgo de lluvias extremas.

"El agua mata a mucha más gente que el viento", dijo a la AFP.

El último gran huracán que afectó Jamaica fue Beryl, en julio de 2024, una tormenta anormalmente fuerte para esa época del año.

