Imagínese que su salario se reduce a cero, mientras usted sigue trabajando. Eso es lo que les va a pasar el 28 de octubre a los controladores aéreos de Estados Unidos. Cobran cada quince días, pero debido al “shutdown”, que va a entrar en su cuarta semana, no van a recibir nada. El caos se apodera del tráfico aéreo, ya que no hay sueldo, tampoco hay motivación y las bajas por enfermedad se disparan.

Con Vincent Souriau, corresponsal de RFI en Washington

En pocos días se han registrado más de 50 incidentes: interrupción de vuelos en Los Ángeles por falta de personal, retrasos en Washington, perturbaciones la semana pasada en Chicago, Cleveland, Indianápolis o Nueva York…

Los controladores aéreos ya no cobran, pero tienen la obligación de trabajar, ya que se los considera esenciales para el buen funcionamiento del país.

Al igual que todos los empleados federales, los controladores aéreos no tienen derecho a hacer huelga. Sin embargo, nada les impide darse de baja por enfermedad y estas se multiplican a medida que avanza el “shutdown”. Estas ausencias tienen un impacto directo en el tráfico aéreo.

Mientras que el sector ya sufre una escasez crónica de personal y casi la mitad de los controladores aéreos de Estados Unidos trabajan seis días a la semana y una media de diez horas al día, hay cerca de 3.000 puestos vacantes en todo el país. Su formación lleva años, pero también se ve afectada. El centro de formación de aviación civil ya no podrá pagar a sus alumnos y la prensa estadounidense ya se hace eco de varias deserciones entre los futuros controladores aéreos.

