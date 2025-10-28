La Bolsa de Buenos Aires registró un salto de más del 20 % este lunes 27 de octubre, tras la amplia victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas de medio término. La reacción fue proporcional a la sorpresa provocada por la magnitud del triunfo del presidente ultraliberal, que nadie había anticipado. Informe de nuestro corresponsal en Buenos Aires, Théo Conscience.

A pesar de una economía estancada y un severo plan de austeridad, el gobierno logró capitalizar el profundo rechazo que genera la oposición peronista en gran parte del electorado.

Antes de la elección de Javier Milei a finales de 2023, el peronismo de centroizquierda, representado por Néstor y Cristina Kirchner, había gobernado Argentina durante 16 de los últimos 20 años.

"Yo voté varias veces por ellos, pero no salíamos del estancamiento. Hoy, con este gobierno, veo un cambio. A pesar de sus defectos, las cosas están mejorando", comenta un votante.

Aunque los primeros años del kirchnerismo estuvieron marcados por un fuerte crecimiento económico, a partir de 2010 el país entró en una fase de estancamiento y volvió a caer en un ciclo de inflación crónica.

Confianza renovada en Javier Milei

"No queremos volver atrás", afirma Silvia García. "Antes, la inflación anual era del 200 %, y era imposible vivir así", agrega. Esta madre de familia perdió su trabajo como vendedora hace unos meses. A pesar de la difícil situación económica, volvió a confiar en Javier Milei en las urnas el domingo. "En un año y medio, un presidente no puede reparar todo lo que se destruyó en 20 años. Es imposible", reconoce.

Los escándalos y la condena por corrupción de la expresidenta Cristina Kirchner también han dañado de forma duradera la imagen del peronismo. En una Argentina profundamente polarizada, Javier Milei ha sabido capitalizar ese rechazo, posicionándose como el voto útil contra el peronismo.

