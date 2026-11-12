Para celebrar su victoria, Scott Colom eligió el campus de la Universidad de Tougaloo, en Jackson, una institución destinada a estudiantes negros, informa nuestro el corresponsal de RFI en Misisipi, Edward Maille. La elección del lugar no es casual. El campus se encuentra en una antigua plantación esclavista y, frente al escenario, se alza otro edificio: la antigua mansión del propietario, ante la cual el futuro senador afroamericano pronunció su discurso.

"Lo único que hice fue tener el valor de imaginar una noche como esta. Tuve el valor de creer en Misisipi", afirmó Scott Colom. "Tuve el valor de creer que podíamos demostrarle al país que Misisipi importa", agregó.

Entre la multitud, Andre Hines todavía no puede creerlo. "¡Estoy en las nubes! Nunca habría imaginado ver algún día a Misisipi votar por un demócrata, con un senador que, estoy realmente convencido, nos representará a todos", dijo exultante.

Muchas personas dedicaron los últimos meses a animar a la gente a votar, como Mamie Kettle. "No les dijimos por quién votar, pero queríamos de verdad que fueran a votar. Así que esto significa muchísimo para nosotros, cuando pensamos en todo lo que mis antepasados sufrieron durante la esclavitud… Es lo mismo que sentimos cuando Barack Obama fue elegido. Eso es lo que siento hoy, aquí, en Misisipi. ¡Así de importante es para nosotros!", afirmó Kettle.

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Scott Colom, fiscal local de 43 años, supo aprovechar la numerosa población negra del estado, el descontento con la situación económica y los errores de Cindy Hyde-Smith, que aspiraba a un segundo mandato completo. "En realidad, merecen un senador que los escuche, que se preocupe de verdad por lo que piensan y por lo que viven", declaró Colom en la recta final de la campaña. Durante la campaña había asegurado que podría representar a todo Misisipi, un estado donde las divisiones raciales han marcado durante mucho tiempo la política y la sociedad.

Es el primer senador negro desde el período de Reconstrucción que siguió a la Guerra de Secesión, recuerda la agencia France-Presse.

La republicana Cindy Hyde-Smith reconoce su derrota

La victoria quedó confirmada tras un largo proceso de recuento. La agencia de noticias Associated Press proclamó el miércoles la victoria de Scott Colom después de que los responsables electorales locales dedicaran varios días a procesar los votos por correo y los votos provisionales, llamados en Misisipi "papeletas con declaración jurada". Este resultado se suma a la contundente derrota sufrida por el presidente Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato, en las que su partido sufrió reveses en varios estados tradicionalmente republicanos.

"Este no es el resultado por el que trabajamos ni el que esperábamos, respeto la decisión de los votantes de Misisipi», declaró la senadora republicana saliente, Cindy Hyde-Smith, en un discurso difundido en internet. "Quiero felicitar a Scott Colom y desearle mucha suerte ahora que se dispone a asumir la enorme responsabilidad de representar a nuestro gran estado", subrayó.

Un portavoz de la senadora indicó que ésta había llamado a Scott Colom para felicitarle y reconocer su derrota antes de que se hiciera público el vídeo.

Una nueva victoria demócrata en un estado del sur

La última vez que Misisipi eligió a un senador demócrata fue en 1982, cuando resultó elegido John C. Stennis. Los dirigentes del Partido Demócrata celebraron el triunfo del senador electo y destacaron que el sur está convirtiéndose en un terreno electoral disputado, después de otras victorias inesperadas, desde Carolina del Norte hasta Texas.

"Scott Colom es la única persona que podría haberlo conseguido", declaró en internet Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado y originario de Nueva York. "Con su equipo y sus voluntarios, Scott hizo la campaña de su vida y redefinió lo que es posible para los demócratas en el sur", resaltó.

El ex presidente Bill Clinton, originario de Arkansas, que hizo campaña junto a Scott Colom unos días antes de las elecciones, se dirigió al senador electo en las redes sociales y afirmó que había ganado "porque crees en el potencial de los habitantes de tu estado. Y ellos, a su vez, creyeron en ti", dijo el ex mandatario.

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