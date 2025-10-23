El presidente estadounidense, Donald Trump, mostró este 22 de octubre su exasperación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, por la falta de avances para poner fin a la guerra en Ucrania y anunció nuevas sanciones contra Moscú. La Unión Europea también presentó una nueva ola de sanciones para presionar a Rusia.

Con nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, y la AFP

Donald Trump postergó la imposición de sanciones contra Rusia durante meses, pero su paciencia se agotó tras el fracaso de los planes para una nueva cumbre con Vladimir Putin en Budapest. Ante la falta de progresos para detener el conflicto, este miércoles anunció sanciones contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil.

“Sanciones enormes”

“Cada vez que hablo con Vladimir, tengo buenas conversaciones, y luego no van a ningún lado”, dijo el presidente estadounidense ante periodistas en el Despacho Oval. Sin embargo, se mostró esperanzado de que las medidas ayuden a cerrar el conflicto en Ucrania: “Estas son sanciones enormes (…) y esperamos que no duren mucho tiempo. Esperamos que la guerra se resuelva”.

Las sanciones implican el congelamiento de todos los activos de Rosneft y Lukoil en Estados Unidos, al tiempo que prohíben a todas las empresas estadounidenses realizar negocios con los dos gigantes petroleros rusos.

“Dada la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores compañías petroleras de Rusia que financian la maquinaria de guerra del Kremlin”, dijo Bessent en un comunicado. El secretario dijo más tarde al programa Kudlow de Fox Business que era “una de las mayores sanciones” que Estados Unidos ha impuesto contra Rusia. “El presidente Putin no fue ni honesto ni sincero cuando acudió a la mesa” de negociaciones, dijo Bessent, y agregó que Trump estaba “decepcionado con la situación actual de estas conversaciones”.

El decimonoveno paquete de medidas de la UE

Casi al mismo tiempo, un portavoz de la presidencia de la Unión Europea informó que el bloque había acordado imponer un nuevo paquete de medidas, el decimonoveno desde el comienzo de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Las nuevas medidas vetan la importación de gas natural licuado a partir de 2027, un año antes de lo previsto, y vuelve a atacar la flota fantasma rusa. También castiga a 45 empresas de otros países que ayuden a Rusia a eludir las sanciones, la mayoría provenientes de China, India y Tailandia. Además, ante las informaciones por el aumento del espionaje en los países europeos, se restringirán los movimientos de diplomáticos rusos por el bloque.

Las nuevas medidas se aprobaron poco antes de que empezara una nueva cumbre europea, que tiene la ayuda a Ucrania como uno de los puntos principales. Hoy los líderes deben discutir el uso de 140.000 millones de euros de los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania.

La mayoría de este efectivo se encuentra en Bélgica, por lo que el país exige que, en caso de represalias por parte de Rusia, todos los países garanticen que el riesgo se compartirá. Si Bruselas da suficientes garantías al país, se espera que los 27 apoyen la medida para que la Comisión presente cuanto antes su propuesta.

Para Rusia, un paso “exclusivamente contraproducente”

Rusia dijo el jueves que las nuevas sanciones de Estados Unidos a su industria petrolera ponen en riesgo los esfuerzos diplomáticos para terminar la guerra en Ucrania y afirmó que es inmune a ellas.

“Consideramos este paso como exclusivamente contraproducente”, declaró María Zajárova, portavoz del ministerio de ruso de Relaciones Exteriores durante su rueda de prensa semanal. “Nuestro país ha desarrollado una fuerte inmunidad contra las restricciones occidentales y continuará desarrollando con confianza su potencial económico, incluido su potencial energético”, agregó.

Por otro lado, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski aplaudió el "contundente mensaje" de las sanciones de EEUU contra Moscú. “Esperábamos esto. Esperemos que funcione, es muy importante”, declaró el presidente ucraniano a su llegada a Bruselas para una cumbre europea. “Debemos, junto con Europa y Estados Unidos, aumentar la presión sobre Putin para que ponga fin a la guerra”, añadió.

¿Conversaciones estancadas?

Trump había anunciado el martes que aplazaba un encuentro con el líder ruso en Budapest porque no quería una reunión "desperdiciada". Sin embargo, el Kremlin aseguró el miércoles que ambas partes siguen con los preparativos de esta cumbre. "Nadie quiere perder el tiempo, ni el presidente Trump ni el presidente Putin", dijo el portavoz del Kremlin.

Más tarde, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo: "Todavía nos gustaría reunirnos con los rusos", sobre Ucrania. "Siempre estaremos interesados en involucrarnos si hay una oportunidad de lograr la paz".

