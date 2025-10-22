Por primera vez en la historia del ciclismo, un mexicano acelera la cadencia de su pedaleo rumbo al olimpo de este deporte. Si bien el grial sería ganar un Tour de Francia, de conseguirse en el futuro esa victoria sería solamente la consecuencia del trabajo que en este 2025, Isaac del Toro se ha forjado. Y para cerrar a lo grande, del Toro acaba de ser nominado al Vélo d’Or (Bicicleta de Oro), el premio que recompensa al mejor ciclista del año.

Isaac del Toro, con tan solo 21 años, ya es dueño de un palmarés envidiable en su segundo año con un equipo World Tour, el flamante UAE Team Emirates. Con su líder Tadej Pogacar concentrado en revalidar su título en el Tour y en algunos Monumentos, del Toro recibió la confianza del equipo para buscar victorias en carreras cortas y clásicas.

Fue así como se impuso en el Tour de Austria, Tour de Burgos, Giro de la Toscana, Giro de Emilia, y muchas otras, completando un total de 11 victorias en la clasificación general.

Un Podio Histórico en el Giro de Italia

Lo que realmente le abrió las puertas a liderar la formación emiratí fue su actuación en el Giro de Italia. Inicialmente, acudió como gregario del español Juan Ayuso, pero con el paso de las etapas mostró unas piernas excepcionales y, poco a poco, se fue instalando en la clasificación general. Su momento cumbre llegó con la victoria en la decimoséptima etapa y, aún más impresionante, vistiendo la Maglia Rosa durante 10 jornadas.

Dos días antes de llegar a Roma, Simon Yates se apoderó de la Maglia Rosa, dejando a del Toro en un meritorio segundo lugar. Un subcampeonato que le permitió subir al podio con la Maglia Bianca de mejor joven de la carrera italiana, consolidando una hazaña sin precedentes para el ciclismo mexicano.

Veló d’Or 2025

Para ganar el Véló d’Or (bicicleta de oro) Del toro debe obtener la mayoría de los votos que da un jurado conformado por unos 40 periodistas internacionales, expertos en ciclismo.

La cuesta no es fácil ya que, por obvias razones, están nominados el británico Simón Yates (CG Giro), el esloveno Tadej Pogacar (CG Tour) y el danés Jonas Vingegaard (CG Vuelta).

Así las cosas, difícil obtener un primer lugar, pero ya estar nominado en un deporte tan competitivo es una victoria. Hasta ahora en este premio anual que entrega la revista francesa Vélo Magazine desde 1992, solo dos latinoamericanos han figurado en el Top 3, ambos colombianos: Nairo Quintana tercero en 2016 y Egan Bernal segunda en 2019.

La ceremonia para entregar el premio está prevista el viernes 5 de diciembre en el Pabellón Gabriel, contiguo a los Campos Elíseos de París.

