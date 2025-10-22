En una visita a Jerusalén para reforzar el apoyo al alto el fuego promovido por Washington entre Israel y Hamás, el vicepresidente estadounidense JD Vance advirtió del desafío de desarmar a Hamás y reconstruir Gaza. Sus declaraciones tuvieron lugar durante una conferencia de prensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén.

"Tenemos una tarea muy difícil por delante: desarmar a Hamás y reconstruir Gaza, para mejorar la vida de la población de Gaza, pero también para garantizar que Hamás ya no represente una amenaza para nuestros amigos en Israel", dijo Vance.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, viajará también el jueves a Israel en el marco de esta ofensiva diplomática de Washington.

Durante una conferencia de prensa el martes en la ciudad de Kiryat Gat, al sur de Israel, el vicepresidente expresó su "gran optimismo" respecto al mantenimiento de la tregua a pesar de la violencia del pasado fin de semana.

Vance dijo que no iban a fijar una fecha límite para el desarme de Hamás, aunque Israel sospecha que el grupo ha aprovechado el cese de los combates para reafirmarse en Gaza.

El grupo islamista se ha negado hasta ahora a considerar su desarme y sus combatientes se han redesplegado en varias zonas de Gaza, enfrentándose a grupos armados que acusa de "colaborar" con Israel.

Ideas para "el día después"

Netanyahu aseguró el miércoles que se habían debatido ideas para "el día después".

"Estamos creando un día después increíble con una visión completamente nueva de cómo establecer un gobierno civil, cómo garantizar la seguridad allí y quién podría proporcionarla", dijo.

"No será fácil", pero "es posible", consideró. "Realmente estamos creando un plan de paz y una infraestructura aquí donde no existía nada hace apenas una semana y un día", agregó.

Vance afirmó que el acuerdo sobre Gaza también podría allanar el camino para alianzas más amplias para Israel en Medio Oriente.

"Creo que este acuerdo sobre Gaza es fundamental para desbloquear los Acuerdos de Abraham", dijo Vance, refiriéndose a la serie de pactos de normalización entre Israel y varios países árabes en 2020.

"Pero lo que podría permitir es una estructura de alianza en Oriente Medio que persevere, perdure y permita a la gente de bien de esta región, del mundo, tomar la iniciativa y asumir la responsabilidad de su propio territorio".

El presidente norteamericano quiere reactivar los Acuerdos de Abraham, concluidos durante su primer mandato, entre Israel, por un lado, y los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos, por otro.

