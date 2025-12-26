Estos bombardeos son los primeros del ejército estadounidense en Nigeria bajo el gobierno del magnate republicano, quien criticó a la nación africana en octubre y noviembre al afirmar que los cristianos enfrentaban allí una "amenaza existencial" equivalente a un "genocidio".

"Ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, lo pagarían caro, y así fue esta noche", escribió en su plataforma Truth Social.

El mandatario añadió que el "Departamento de Guerra realizó numerosos ataques perfectos" el día de Navidad contra objetivos del EI.

El Comando militar estadounidense en África dijo en la red social X que llevó a cabo un ataque "a petición de las autoridades nigerianas en (el estado de Sokoto) que mató a múltiples terroristas del EI".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, elogió en la misma plataforma la disposición de su departamento a actuar en Nigeria y dijo que estaba "agradecido por el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano".

Ataques "de precisión"

Sin embargo, las autoridades proporcionaron pocos detalles de esta operación y no estaba claro cuántas personas murieron.

Posteriormente, funcionarios de defensa de Estados Unidos difundieron un video de lo que parecía ser el lanzamiento nocturno de un misil desde la cubierta de un buque de guerra que enarbolaba la bandera estadounidense.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del país africano confirmó en un comunicado a primera hora del viernes "ataques de precisión contra objetivos terroristas en Nigeria mediante bombardeos aéreos".

"Las autoridades nigerianas continúan comprometidas en una cooperación de seguridad estructurada con socios internacionales, incluido Estados Unidos, para abordar la persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento", añadió la cancillería.

La ofensiva diplomática fue bienvenida por algunos sectores pero criticada por otros como una escalada de las tensiones religiosas en el país más poblado de África, donde ha habido brotes de violencia sectaria en el pasado.

"Especial preocupación"

Analistas independientes y el gobierno de Nigeria rechazan que se encasille la violencia que vive el país en un marco de persecución religiosa, una narrativa promovida por la derecha cristiana en Estados Unidos y Europa.

Pero Trump, al destacar lo que su administración afirma que es una persecución global contra los cristianos, había advertido que Washington estaba listo para tomar acciones militares en Nigeria y combatir estos asesinatos.

Este año, Estados Unidos volvió a incluir a Nigeria en la lista de países de "especial preocupación" en materia de libertad religiosa y ha restringido la emisión de visados a los nigerianos.

Nigeria está dividida casi en partes iguales entre una mayoría musulmana en el norte y una gran población de cristianos en el sur.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más