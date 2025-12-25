Cada Navidad, muchas mamás y papás se preguntan: ¿cuándo y cómo revelarles a sus hijos que Papá Noel no existe? Aunque cada familia tiene su propio método, la elección puede variar en función de la clase social. Así lo muestra un estudio francés que figura en la obra “Premières Classes – comment la reproduction sociale joue avant six ans” (“Primeras clases: cómo la reproducción social se resuelve antes de los seis años”), publicada en Francia por Éditions de l’Université Paris Cité.

Según las investigadoras francesas Frédérique Giraud y Gaële Henri-Panabière, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Paris Cité, las desigualdades se registran desde la etapa preescolar en Francia.

El deseo de preservar la naturaleza lúdica de la Navidad entre los niños también varía según la clase social. La investigación muestra que las familias de las clases bajas buscan con mayor frecuencia mantener a sus hijos en el universo mágico de la Navidad, multiplicando las estrategias para retrasar el descubrimiento de la inexistencia de Papá Noel.

Para este segmento de la sociedad, “todo vale para que los pequeños sigan soñando el mayor tiempo posible”, afirma el periódico Le Parisien.

Estímulo al pensamiento crítico

Por otro lado, el estudio señala que las clases medias y altas animan a sus hijos a cuestionar la realidad sobre el generoso señor vestido de rojo que reparte regalos. Algunos padres y madres llegan a decir que se sienten incómodos con lo que consideran una mentira.

“En estas familias, Papá Noel se convierte en un tema de aprendizaje para desarrollar el pensamiento crítico”, destaca el artículo. Para realizar el estudio, Giraud y Henri-Panabière se basaron en una investigación sociológica de campo realizada tanto con familias como en aulas.

En el estudio, las investigadoras indican que las diferencias no son una fatalidad relacionada con la personalidad de los niños, ni el resultado de una omisión por parte de sus padres o maestros. “Se construyen en condiciones económicas contrastantes y a lo largo de hábitos y prácticas culturales que moldean, desde muy temprana edad, la percepción de sí mismos, las formas de aprender, la relación con el tiempo y la apertura al mundo”, afirman en su trabajo.

