RFI: Al lado de varios presidentes republicanos de Estados Unidos, usted siempre ha sido partidario de un cambio de régimen en Irán. Un partidario de la mano dura contra la República Islámica. ¿Qué opina del nuevo capítulo de negociaciones que se abre entre su país e Irán?

John Bolton: Creo que durante todos estos años el objetivo de Estados Unidos debería haber sido un cambio de régimen en Irán, porque considero que, sin eso, no habrá paz ni estabilidad duraderas en el Medio Oriente. ¿Cuáles eran los objetivos de Trump cuando lanzó los ataques junto con Israel el 28 de febrero? Hasta el día de hoy, sigo sin saberlo… Creo que hemos infligido daños importantes al complejo militar-industrial de Irán, pero es evidente que el régimen sigue en pie. A pesar de los éxitos militares de esta campaña, lo que enfrentamos ahora es una posible capitulación política de Trump, lo que permitiría a ese régimen mantenerse en el poder en Teherán, vender petróleo en el mercado mundial, obtener ingresos sustanciales de ello, reactivar su programa nuclear y sus actividades terroristas… Y seguir amenazando a la economía mundial al abrir y cerrar el estrecho de Ormuz. Así que lo que fue un éxito militar parcial corre el riesgo de convertirse en un fracaso político.

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Usted dice "un fracaso político", ¿es un fracaso de Donald Trump? ¿O un fracaso de todos aquellos que, como usted, pensaban que la fuerza podría provocar un cambio de régimen en Irán?

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No, porque no creo que Trump haya intentado cambiar el régimen. Me encantaría discutir con usted durante horas sobre lo que no hizo para facilitar el cambio de régimen. Si lo escucha a él y a su entorno, comprenderá que consideran las negociaciones en las que participan como un esfuerzo por cambiar el comportamiento del régimen en Irán. Eso es lo que se ha intentado durante 47 años y ha fracasado… Y creo que volveremos a fracasar. Es un régimen fiel a sus ideales fundacionales; no se ha moderado, sino que ha empeorado. Y pensar que el mundo exterior puede llevar a este régimen a cambiar su comportamiento ha sido una locura durante 47 años, y sigue siéndolo hoy.

¿Han subestimado Estados Unidos e Israel la capacidad de resistencia y resiliencia de la República Islámica?

Es una buena pregunta en lo que respecta a las capacidades: ¿entendimos bien lo que el régimen había emprendido para construir instalaciones subterráneas donde ocultar drones, lanzamisiles y diversos elementos de su programa militar? Por lo tanto, si esa capacidad no se evaluó correctamente, sería un fracaso de los servicios de inteligencia. Creo que el verdadero fracaso fue no comprender la naturaleza ideológica de este régimen. Esto significa que no se le puede hacer cambiar simplemente destituyendo a su líder, como con Maduro en Venezuela. La cuestión no es si subestimamos las capacidades de Irán, sino que se trata de un fracaso en la comprensión del régimen en sí mismo. No creo que los israelíes hayan cometido ese error. Trump cometió ese error.

En cuanto al tema nuclear iraní, ¿qué opina de los términos que parecen surgir del memorando de entendimiento? ¿En qué se diferencia del JCPOA (el acuerdo nuclear de 2015) que Donald Trump había rescindido durante su primer mandato?

Tenemos pocos detalles, pero todo indica que Trump está a punto de aceptar algo muy similar. El acuerdo de 2015 fue un gran error, por muchísimas razones. Una victoria considerable para Irán y para sus esfuerzos de proliferación. Y detrás de las fanfarronadas de Trump, está siguiendo el mismo camino, con los mismos fracasos inevitables al final.

¿Es la política interna de Estados Unidos la que ha llevado a Donald Trump por este camino?

Creo que el acuerdo que se firmará se debe únicamente a una cosa: Donald Trump quiere salir de este conflicto. Le preocupan los altos precios del petróleo; quiere que el petróleo del Golfo haga bajar los precios en los mercados y el precio en las gasolineras para evitar daños políticos en Estados Unidos, de cara a las elecciones de noviembre en ese país. Aquí no hay ningún análisis geoestratégico, se trata simplemente de bajar el precio de la gasolina.

El gobierno israelí de Benyamin Netanyahu se siente engañado por este memorando de entendimiento. Y el apoyo a Israel nunca ha sido tan objeto de debate en Estados Unidos, tanto entre los republicanos como entre los demócratas. ¿Divergen ahora profundamente los intereses estadounidenses e israelíes?

Esta relación va mucho más allá de cómo se llevan los líderes, y creo que sigue siendo muy sólida. Evidentemente, a nivel personal, hay un momento muy difícil entre los dos líderes: Netanyahu no quiere que la guerra en el Líbano forme parte de este acuerdo y, según lo que sabemos, según las filtraciones, eso es exactamente lo que prevé el acuerdo. Así que realmente es un punto de tensión en este momento.

Donald Trump acaba de estar en Europa. ¿Cómo ve la relación entre Estados Unidos y Europa? ¿Podría haber un esfuerzo conjunto respecto a Ucrania?

La declaración de la Cumbre del G7 parece positiva. Quizás sea porque el documento respalda el acuerdo sobre Irán y porque Trump leyó esa parte sin prestar mucha atención al resto. Creo que nos acercamos a una etapa crucial en el conflicto con Rusia. Y pienso que tal vez sea una señal de que Trump se está acercando a la visión correcta: es esencial derrotar la agresión rusa en Ucrania. Pero con Trump todo cambia según la hora del día… La declaración del G7 es una buena señal, pero durará lo que tenga que durar.

¿Qué opina de la reducción de la presencia militar estadounidense en Europa? ¿Qué consecuencias tiene esto para la capacidad de disuasión frente a la Rusia de Vladimir Putin?

Creo que es un error. Sin duda, se puede debatir en qué lugares deben desplegarse las tropas estadounidenses en Europa. Las cosas cambian día a día y deben revisarse constantemente. Pero creo que una presencia militar estadounidense importante en Europa es clave para la disuasión. Y creo que ya es hora de que Trump comprenda que Estados Unidos se beneficia de la OTAN, al igual que se benefician los miembros europeos de la OTAN. En una alianza que funciona, todos se benefician; él no entiende eso. Y mientras no lo entienda, pensará que la OTAN beneficia a Europa y no a Estados Unidos.

¿Todavía se identifica con el Partido Republicano en 2026?

Soy republicano desde la campaña de Barry Goldwater en 1964, así que no voy a cambiar ahora. Creo que habrá una batalla por el alma de este partido y por su candidato en 2028. Según mis conversaciones con republicanos en el Congreso y en todo el país, creo que las raíces de este partido siguen siendo las de Reagan y Bush. Creo que Trump es un fenómeno excepcional, una aberración de la política estadounidense. Nunca antes habíamos elegido a alguien como él… Y con la ayuda de Dios y un poco de suerte, eso nunca volverá a suceder.

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