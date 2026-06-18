Moscú enfrentó un ataque ucraniano a "gran escala" con drones, varios de los cuales alcanzaron una refinería petrolera, informó este jueves el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

"Las fuerzas de defensa aérea continúan repeliendo un ataque a gran escala. Varios drones lograron alcanzar la MNPZ", una gran refinería en Moscú, publicó el funcionario en la plataforma de mensajería Telegram.

Según el alcalde, "se están tomando medidas para lidiar con las consecuencias", sin precisar si la instalación industrial sufrió daños.

Posteriormente agregó que la defensa aérea rusa había destruido 52 drones.

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El ataque provocó la activación de una alerta aérea en uno de los principales aeropuertos de Moscú, el de Sheremétievo, que luego fue levantada, según la terminal aérea.

Este anuncio se produce mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, recibe desde el miércoles por la noche a líderes asiáticos para una cumbre de dos días entre Rusia y la Asean en Kazán, en el centro del país.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski reivindicó el ataque contra Moscú.

El martes, otro ataque ucraniano con aeronaves no tripuladas contra la misma refinería MNPZ, que cubre más de un tercio de las necesidades de combustible de la capital rusa, provocó un incendio y daños.

Rusia lanza ataques casi diarios contra Ucrania, con drones y misiles, desde el inicio de su ofensiva en febrero de 2022.

A su vez, Kiev intensificó los últimos meses sus ataques contra territorio ruso, dirigidos en gran parte a instalaciones de crudo y centros exportadores, en busca de impedir que reciba ingresos por la venta de hidrocarburos, con los cuales financia la guerra.

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