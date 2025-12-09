El anuncio marca un cambio significativo en la política estadounidense de exportación de chips de IA avanzada, que el gobierno del antecesor de Trump, Joe Biden, había restringido considerablemente por motivos de seguridad nacional relacionados con las aplicaciones militares chinas.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump afirmó haber comunicado a Xi que Washington autorizaría a Nvidia a enviar sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) H200 a "clientes aprobados en China y otros países, bajo condiciones que permitan una sólida seguridad nacional".

"¡El presidente Xi respondió positivamente! El 25% se pagará a Estados Unidos", escribió Trump, sin proporcionar más detalles sobre el funcionamiento del mecanismo de pago.

Trump criticó el enfoque de Biden. "Obligaba a nuestras grandes empresas a gastar miles de millones de dólares en la construcción de productos 'degradados' que nadie quería, una idea terrible que frenó la innovación y perjudicó al trabajador estadounidense", señaló.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Con esto se refería al requisito impuesto por la administración Biden a las empresas de chips de crear versiones modificadas y menos potentes específicamente para el mercado chino. Estos chips tenían capacidades reducidas (por ejemplo, velocidades de procesamiento más bajas) para cumplir con las regulaciones de control de exportaciones.

"Aplaudimos la decisión del presidente Trump de permitir que la industria de chips de Estados Unidos compita para apoyar empleos bien remunerados y la manufactura" en el país, dijo un portavoz de Nvidia a la AFP tras el anuncio que hizo el mandatario republicano.

"Apoyar el empleo"

Trump, además, afirmó que su decisión busca "apoyar el empleo estadounidense, fortalecer la industria manufacturera estadounidense y beneficiar a los contribuyentes estadounidenses".

El mandatario enfatizó que los chips más avanzados de Nvidia (la serie Blackwell y los próximos procesadores Rubin) no están incluidos en el acuerdo y siguen estando disponibles solo para clientes estadounidenses.

Bajo las restricciones de la era Biden, se bloqueó la exportación a China de las GPU H200 y otros chips avanzados similares. Lanzados inicialmente en el segundo trimestre de 2024, los H200 están aproximadamente 18 meses por detrás de las ofertas de vanguardia de la compañía.

Las unidades de procesamiento gráfico o GPU se utilizan para entrenar los modelos de IA que constituyen la base de la revolución de la IA generativa iniciada con el lanzamiento de ChatGPT en 2022.

El Departamento de Comercio está ultimando los detalles de implementación, y Trump ha afirmado que "el mismo enfoque se aplicará a AMD, Intel y otras grandes empresas estadounidenses".

El anuncio se produce en medio de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín, que compiten por el dominio de la tecnología de inteligencia artificial.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha presionado intensamente a la Casa Blanca para que revierta la política de la era Biden, a pesar de la considerable oposición en Washington a dar acceso a las empresas chinas a los semiconductores.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más