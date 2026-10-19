"Pedí a los prefectos decretar varios toques de queda esta noche, toques de queda parciales", anunció el jefe de gobierno centroderechista tras una reunión de crisis, sin precisar en qué lugares se aplicará esta medida.

La lista de ciudades afectadas por la medida debe conocerse en la tarde, después de que los prefectos, representantes del gobierno en los diferentes departamentos franceses, conversen con los alcaldes, precisó.

Algunas medidas ya se anunciaron. En Marsella se prohibieron manifestaciones entre las 12H00 y las 20H00 de este lunes, y la ciudad de Denain, cerca de la frontera con Bélgica, decretó ya un toque de queda nocturno hasta domingo.

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El gobierno se encuentra bajo presión para frenar los disturbios y saqueos que opacaron el sábado las multitudinarias protestas contra el encarecimiento de la vida y que se reprodujeron el domingo por la noche.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció este lunes "fallos" en la gestión policial de los disturbios y pidió "nuevos modos operativos" para "poner fin a los fenómenos de barricadas y saqueos".

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El ministro del Interior, Laurent Nuñez, indicó que estos toques de queda no afectarán al partido de fútbol de Liga de Campeones previsto el martes, que enfrenta al Paris SG y al Barcelona en la capital francesa.

Lecornu descartó por el momento decretar el estado de emergencia, como le pidió el líder del partido conservador Los Republicanos, Bruno Retailleau, al considerar "más adecuados" los toques de queda.

El Gobierno anuncia ayudas para los comercios afectados por actos de vandalismo

Por otro lado, el Gobierno anunció el lunes que “al menos 3.000 comercios” se habían visto afectados por actos de vandalismo o saqueos este fin de semana y que podrían beneficiarse de medidas de desempleo parcial a partir del martes, así como de un “fondo de apoyo específico”.

“Hemos decidido activar el desempleo parcial a partir de mañana, lo hacemos de inmediato al 100% (…) No vamos a permitir que esto tenga consecuencias sociales negativas”, declaró Sébastien Lecornu al término de la reunión del comité interministerial de crisis. “Vamos a habilitar un fondo de apoyo específico para todos estos comercios”, añadió el primer ministro, ya que “muchos comerciantes ya se habían abastecido, incluso para Navidad” y “necesitan liquidez”.

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