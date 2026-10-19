El mensaje por el que la eurodiputada de La France Insumisa, Rima Hassan, comparece este lunes 19 de octubre ante el Tribunal Correccional de París se publicó en marzo de 2026 y posteriormente fue eliminado. En él, la eurodiputada reproducía las palabras de Kozo Okamoto, un terrorista japonés que participó, en nombre del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), en un atentado en el aeropuerto de Tel Aviv en mayo de 1972, en el que murieron 26 personas.

“Mientras haya opresión, la resistencia no será solo un derecho, sino un deber”, escribió entonces la eurodiputada, citando a Kozo Okamoto. El mensaje iba acompañado de una foto del japonés, llevado en brazos por hombres vestidos con uniformes de camuflaje, con una kufiya alrededor del cuello.

Esta publicación fue denunciada ante la fiscalía por el ministro del Interior y, posteriormente, por la Organización Judía Europea y la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo. La justicia deberá determinar si, con este mensaje, Rima Hassan incitó públicamente a emitir un juicio favorable sobre este acto terrorista o sobre su autor, lo que constituye la definición de apología del terrorismo.

La defensa de Rima Hassan habla de un “juicio político”

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Unas horas antes del aplazamiento de la vista el pasado mes de julio, el abogado de Rima Hassan denunció un “juicio político” destinado a acallar una voz crítica con Israel. También aseguró que la publicación de su clienta estaba amparada por la libertad de expresión.

Por su parte, varias organizaciones judías o de lucha contra el antisemitismo, que se habían constituido en parte civil, denunciaron entonces una glorificación y una banalización del terrorismo. Rima Hassan se enfrenta a siete años de prisión y diez años de inhabilitación.

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