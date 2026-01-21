RFI. Mientras la atención internacional está ampliamente centrada en Donald Trump, se están produciendo evoluciones importantes en Siria. El nuevo poder en Damasco intenta retomar el control de todo el territorio. En el norte, el ejército sirio está a la ofensiva contra las zonas controladas por las fuerzas kurdas, recientemente expulsadas de Alepo, Raqqa y Deir ez-Zor. ¿Está usted preocupado?

Sí, muy preocupado. La ofensiva comenzó el 6 de enero, tras un acuerdo entre Donald Trump y el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, con un visto bueno implícito de Estados Unidos. Cerca de 40.000 combatientes del ejército sirio fueron desplegados contra dos barrios kurdos que acogían a unos 450.000 desplazados, defendidos desde 2011 por apenas unos cientos de policías locales. La desproporción es evidente. Tras seis días de combates y un cerco total, las fuerzas kurdas se retiraron. Bajo presión estadounidense, ya habían abandonado anteriormente las localidades de mayoría árabe. Ciudades que habían sido liberadas del Estado Islámico por los kurdos han vuelto así a caer bajo control del régimen.

RFI. Los combatientes kurdos estuvieron, sin embargo, en primera línea contra la organización Estado Islámico. Un alto el fuego de cuatro días ha entrado en vigor. ¿Puede abrir la vía a una salida pacífica?

Lo que está en juego va mucho más allá del destino de los kurdos, aunque este sea central. Han defendido su territorio, pero también a Europa y a la humanidad frente a la amenaza yihadista. Más de 15.000 combatientes kurdos han muerto desde 2014. Derrotaron al Estado Islámico y capturaron a decenas de miles de miembros de Daesh. Hoy se les agradece diciéndoles: "Su misión ha terminado, encuentren un acuerdo con el nuevo régimen sirio", cuando ese régimen es de inspiración islamista y está dirigido por un antiguo yihadista. Los kurdos se encuentran ante un dilema: o se someten individualmente integrándose en el nuevo ejército sirio, o entran en resistencia.

RFI. ¿Qué busca hoy el presidente sirio Ahmed al-Charaa? ¿Quiere someter a las Fuerzas Democráticas Sirias, dominadas por los kurdos?

Su objetivo es imponer su autoridad sobre todo el territorio sirio, con el apoyo político, diplomático y logístico de Turquía. Se trata de instaurar un régimen islamista. Ya hemos visto masacres contra los alauíes en primavera y contra los drusos en verano. La comunidad cristiana está muy inquieta. Hoy les toca a los kurdos. Tras la dictadura de los Assad, avanzamos hacia una nueva dictadura, esta vez islamista. Contrariamente a lo que creen algunos europeos, este régimen no estabilizará Siria: provocará nuevos flujos de refugiados y se convertirá en un foco yihadista.

RFI. ¿Estos acontecimientos significan el fin del proyecto de autonomía kurda en Siria?

Los kurdos son un pueblo resiliente. Su historia está marcada por traiciones, derrotas y luchas. ¿Un final definitivo? No. Pero la región autónoma del norte y noreste de Siria está hoy prácticamente desmantelada.

RFI. Esa administración autónoma era presentada como un modelo alternativo.

Así es. Se basaba en un sistema pluralista, feminista y ecologista, que asociaba a árabes, asirio-caldeos y mujeres a la gobernanza local. Hoy pasamos a un régimen autoritario en el que un solo hombre concentra el poder, nombra el Parlamento y gobierna sin contrapesos.

RFI. Algunos hablaban, sin embargo, de un poder kurdo represivo en las regiones árabes.

Eso no es cierto. Lo que sí ocurrió es que ciertas tribus árabes conservadoras rechazaban ese modelo democrático, en particular el papel otorgado a las mujeres y a los consejos locales. Un símbolo lo ilustra claramente: en Raqqa, la estatua de una combatiente kurda que participó en la liberación de la ciudad fue derribada nada más llegar las fuerzas del régimen. Al mismo tiempo, se abrieron prisiones y se liberó a yihadistas.

RFI. ¿Tiene usted la sensación de haber sido abandonados por Occidente?

Sí. Hemos sido abandonados, sacrificados por los aliados de la coalición internacional. Los estadounidenses, por supuesto, pero también los demás, que han guardado silencio.

RFI. ¿También Francia los ha abandonado?

Hoy la voz de Francia es inaudible. No he oído ninguna declaración de apoyo a quienes hasta hace poco se llamaba “nuestros hermanos de armas”.

