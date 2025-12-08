Gestos sencillos que salvan: unos dibujos esbozados con tinta en el papel; una novela de ficción imaginada desde una celda sucia. Estas fueron las armas del sirio Najah Albukai y el estadounidense Theo Padnos para enfrentarse al encierro.

En 2012 ambos fueron detenidos en Siria. El primero, por el régimen de Bachar Al Asad, encarcelado en uno de sus calabozos, el segundo, secuestrado dos años por los yihadistas del Frente Al Nusra, grupo que dirigía en la época el actual presidente sirio Ahmad Al Charaa.

Najah Albukai es artista y hoy reside en Francia. Ha dibujado decenas de grabados sobre las torturas que él y otros sufrieron en la cárcel, también era una forma de sobrevivir. "Lo hacía para entretenerme, para ganarme la confianza de mis compañeros y de los guardias de la prisión. Evitar problemas", dice a RFI más de una década después de su arresto.

"Uno de ellos me pidió el retrato del hijo de Bachar Al Asad. Dibujar al presidente te protegía. Luego cuando me liberaron, me dediqué a tocar el laúd. Luego, al exiliarme en Beirut, empecé a dibujar un montón y con facilidad".

Theo Padnos, en medio de las golpizas y las amenazas de decapitación, se convirtió en una especie de Sherezade de Las mil y una noches. "Yo le dije a mis guardias: estoy escribiendo una historia de amor y se las voy a leer. Por la rendija de la celda me preguntaban: "¿Qué estás escribiendo?". ¿Algo de amor y de sexo? Yallah, cuéntanos", respondían.

Perdonar

Tanto tiempo después, ¿les es posible perdonar? Para Najah, no les incumbe a los artistas o a los músicos el trabajo de justicia. "No somos un ministerio de justicia. No podemos indultar asesinos o victimarios. Lo nuestro son las artes, la música y la belleza", afirma.

Por su parte, Padnos dice aún tenerle rencor a los estadounidenses. "Por bombardear y armar a Siria. Los hombres del Frente Al Nusra y de Estado Islámico que me custodiaban, en cambio, pienso que fueron también víctimas, dirigidas por Abu Mohamed Al Jolani, el ahora presidente Ahmad Al Charaa. Eran pobres, se les pidió que torturaran y no podían rehusarse. Pero estaban avergonzados".

Perfil de un gobernante

Ahora gobierna en Siria un excombatiente remodelado, que ha visitado en traje elegante a los dirigentes del mundo. Aunque no confíen en él plenamente, no lo aborrecen tampoco. "Tiene buenas intenciones", asegura Padnos. "Creo que él quiere gobernar el país de forma correcta, pero no sabe cómo. Fue jefe tribal y sabe ser justo con su propia comunidad, pero no estoy seguro de que logre dirigir todo el país o si las minorías se sienten protegidas por él".

Albukai, por su parte, solo quiere volver a ver un país sereno. "Hay un gobierno de transición, que no ha arreglado todo, pero esta nueva estabilidad debe continuar hasta que se construya un verdadero Estado, con una Constitución. Se requiere tiempo. Por fortuna, los europeos, los estadounidenses y hasta los rusos saben que pueden avanzar con estas autoridades".

Theo Padnos y Najah Albukai publicaron juntos un libro en francés titulado La Syrie au Coeur: Du cachot à la liberté (Siria en el corazón: del calabozo a la libertad), en la editorial L’aube.

