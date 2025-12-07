Luego de su visita a Pekín, Emmanuel Macron afirmó que Europa se encuentra atrapada entre el proteccionismo de la administración Trump y la importación de productos chinos, y que, para reducir su déficit comercial con China, debía aceptar inversiones chinas.

«No podemos estar importando constantemente. Las empresas chinas deben venir a Europa», dijo Emmanuel Macron en una entrevista a Les Echos. « Les he dicho que, si no reaccionan, nosotros, los europeos, nos veremos obligados, en los próximos meses, a tomar medidas drásticas (…) al igual que Estados Unidos, como por ejemplo aranceles aduaneros sobre los productos chinos», declaró el presidente francés, a su regreso de un viaje oficial a China, en una entrevista publicada el domingo en el diario francés Les Echos.

Washington impone fuertes aranceles aduaneros a los productos chinos, que, sin embargo, se han reducido del 57 % al 47 % en el marco de un acuerdo anunciado a finales de octubre entre ambos países.

Y el proteccionismo de la administración Trump no hace más que empeorar las cosas. «Aumenta nuestros problemas al redirigir masivamente los flujos chinos hacia nuestros mercados», destaca el presidente francés. Pero Macron es consciente de que no es fácil formar un frente común europeo sobre esta cuestión, ya que Alemania, muy presente en China, «aún no está totalmente de acuerdo con nosotros».

Hay una decena de sectores afectados, entre los que se encuentran las baterías, el refinado de litio, la energía eólica, la energía fotovoltaica, los vehículos eléctricos, las bombas de calor aire-aire, los productos electrónicos de consumo, las tecnologías de reciclaje, la robótica industrial o los componentes avanzados.

Macron también agregó que las inversiones chinas en Europa «no deben ser depredadoras, es decir, no deben realizarse con fines hegemónicos y de creación de dependencias».

