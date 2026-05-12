Según una fuente cercana al caso, “el plan de acción violenta previsto tenía como objetivo, a la luz de los elementos recabados durante la investigación, un museo parisino, así como miembros de la comunidad judía, sin un objetivo concreto, sin embargo”.

El hombre fue detenido el 7 de mayo en el marco de una investigación preliminar iniciada el día anterior “por el delito de asociación de malhechores terroristas con miras a cometer delitos contra las personas”, explicó la Pnat, confirmando una información publicada por Le Monde.

Esta investigación se ha encomendado a la DGSI (Dirección General de Seguridad Interior) y a la SAT-BC, la sección antiterrorista de la brigada criminal.

El hombre es “sospechoso, por un lado, de fomentar un proyecto de acción violenta de inspiración yihadista y, por otro, de plantearse una hijra (exilio a una tierra del islam) en las filas de la organización terrorista Estado Islámico en Siria o en Mozambique”, precisó la Pnat.

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Al término de su detención preventiva, el hombre fue acusado el lunes por la noche y puesto en prisión preventiva, de conformidad con las peticiones de la fiscalía antiterrorista.

Los objetivos

Los diarios Le Monde, que reveló esta información, y Le Parisien indicaron que el sospechoso había mencionado el Museo del Louvre como posible objetivo, así como la comunidad judía del distrito 16 de París.

Según Le Monde, el caso se remonta a un control policial en el centro de París el 28 de abril. Detenido mientras circulaba en automóvil con un permiso de conducir falso, este hombre, residente en los suburbios de París, fue puesto bajo custodia policial y posteriormente trasladado a un centro de retención administrativa, al carecer de un permiso de residencia válido.

Nacido en Djerba en 1999, llegó a Francia en 2022 desde Lampedusa en busca de trabajo, indica el diario, según el cual el sospechoso niega cualquier plan terrorista.

Según Le Monde, el análisis de su teléfono celular reveló la presencia de numerosos videos de propaganda yihadista y de cientos de fotos de armas de fuego y cuchillos.

En su teléfono también se encontraron búsquedas en ChatGPT con preguntas como “cómo fabricar una bomba” o sobre los daños causados por el TNT, relata Le Monde.

También se descubrió un video en el que se graba a sí mismo levantando el dedo —signo de afirmación de la unicidad divina que se ha convertido en un símbolo de lealtad a los grupos yihadistas— y gritando “Alá Akbar” (“Dios es el más grande”).

Con AFP

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