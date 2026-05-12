Israel ha publicado este martes un informe sobre los actos de violencia sexual durante y después de la masacre del 7 de octubre de 2023, elaborado con base en miles de fotos y vídeos del ataque, en el que se detallan las violaciones, las humillaciones, las torturas y los abusos cometidos de forma sistemática por los militantes de Hamás, así como por civiles palestinos que se infiltraron desde Gaza aquel día.

Los autores del informe afirman haber examinado "más de 10.000 fotografías y secuencias de vídeo del ataque, que representan en total más de 1.800 horas de análisis de material visual", además de haber llevado a cabo "más de 430 entrevistas, audiencias o reuniones […] con supervivientes, testigos, antiguos rehenes, expertos y familiares" de las víctimas.

En el informe se detallan testimonios, registros de vídeo realizados por los propios victimarios y hallazgos forenses que evidencian crímenes sexuales y de género en los lugares de la masacre, bases militares y durante el traslado y cautiverio en Gaza. Los autores recalcan que no se trató de incidentes aislados, sino de actos "documentados, celebrados y difundidos sistemáticamente para intensificar el miedo y el trauma".

Entre otros hechos, se documentan violaciones y violaciones en grupo, agresiones sexuales antes y durante el asesinato, desnudez forzada, amenazas de matrimonios forzados y abusos en presencia de familiares de la víctima. El informe destaca que los hombres también fueron objeto de violencia sexual y que, en un caso, dos miembros de una misma familia fueron obligados a realizar actos sexuales entre sí.

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Fruto de más de dos años de trabajo, el documento fue elaborado por la Comisión Civil para la Documentación e Investigación de los Crímenes de Hamás contra Mujeres, Niños y Familias. El informe de este organismo, fundado en noviembre de 2023 por una jurista israelí, viene a completar otras investigaciones, en particular de la ONU y de ONG internacionales.

"Tras una investigación independiente de dos años, la Comisión civil concluye que las violencias sexuales y de género fueron sistemáticas, a gran escala, y constitutivas de los ataques del 7 de octubre y de sus consecuencias", escribe esta entidad, creada específicamente para investigar los crímenes sexuales cometidos por Hamás.

Tácticas de violencia sexual y tortura

"En múltiples lugares y en diferentes fases del asalto, incluidos el secuestro, el traslado y la cautividad [de los rehenes], Hamás y sus [aliados] recurrieron de forma repetida a tácticas de violencia sexual y de tortura contra las víctimas", señala el informe.

"Estos crímenes se distinguieron por una extrema crueldad y un profundo sufrimiento humano, infligidos a menudo de manera que intensificara el terror y la humillación", añade el texto.

La investigación concluye "sin ambigüedad" que "las violencias sexuales y de género constituyeron un elemento central del ataque del 7 de octubre y de la cautividad de los rehenes".

"Estos crímenes constituyen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos genocidas según el derecho internacional", añade la Comisión civil.

"Muchas víctimas de estos crímenes no sobrevivieron para testificar", mientras que "otras continúan soportando un profundo trauma", señala la comisión, que pretende con su trabajo de documentación "garantizar que el sufrimiento padecido por las víctimas no sea negado, ni borrado, ni olvidado", y proporcionar "una base fáctica y jurídica sólida" para el enjuiciamiento de los responsables ante los tribunales competentes.

Paralelamente, el parlamento israelí adelantó una ley para la creación de tribunales especiales destinados a juzgar a los palestinos acusados de haber participado activamente en estos crímenes.

El ataque sorpresa de Hamás provocó la muerte de 1.221 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP. El 7 de octubre de 2023, 251 personas fueron secuestradas como rehenes, de las cuales 44 murieron.

De los 207 rehenes capturados con vida, 41 murieron o fueron asesinados durante su cautiverio. Los últimos veinte rehenes vivos fueron liberados en octubre de 2025, en el marco de un alto el fuego precario impulsado ese mismo mes bajo la presión de Estados Unidos.

Con información de la AFP

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