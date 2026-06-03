Ni es la primera vez, ni ocurre sólo cuando ganan, ni es exclusivo de eventos deportivos. Hace años que grupos violentos aprovechan la concentración de masas para generar desmanes en Francia.

Para Dominique Bodin, sociólogo especialista en violencia en el Deporte y profesor del Instituto de Estudios Políticos de Fontainebleau, estos eventos se encuadran en la foto mucho más amplia de una sociedad francesa en crisis.

"No hay ninguna relación entre el fútbol, la victoria del París Saint-Germain y los que se comportaron de forma violenta y agresiva en estos dias", dice Bodin a RFI. "En primer lugar, desde hace mucho tiempo, el mundo político francés da un ejemplo lamentable de los comportamientos que pueden existir; me refiero a que varios partidos políticos apoyan el uso de la violencia y son ellos mismos violentos en sus discursos, en sus palabras, en su forma de ser y de actuar".

Según el especialista, otro factor clave se centra en la tímida respuesta judicial, al margen del número de detenidos.

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"Hay una serie de jóvenes que se están buscando a sí mismos en cuanto a su futuro, a cómo formar parte de la sociedad, porque realmente no hay prohibiciones. Me refiero a que las condenas por alteración del orden público – por destrozar las calles, romper vidrieras, robar en tiendas, detener coches- son condenadas débilmente. Se trata más bien de medidas educativas. A los jóvenes les da totalmente igual", afirma Bodin.

Por último, cita lo que en Sociología se denomina como la "Teoría de las oportunidades", donde grupos aprovechan el ambiente festivo, que puede ser en una victoria deportiva o, mismo, en una celebración de la fiesta nacional del 14 de Julio, para hacer fechorías, pasando más desapercibidos.

¿Quiénes son?

Según el experto, no se trata de un conjunto de miles de personas, sino de pequeños grupos que llegan, que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, que dan el golpe juntos y luego se van cada uno por su lado: "Es mucho más complejo que hablar solo de personas en situación exclusión social", dice.

"Sería fácil decir: 'Bueno, al fin y al cabo son pobres, delincuentes y violentos', pero no es eso, es mucho más variado; hay gente perfectamente integrada que, aun así, va a destrozar y a robar".

Para Bodin, la policía – con un despliegue de 22.000 agentes- hizo su trabajo, pero las 900 detenciones no quieren decir nada, sino se sigue de cerca qué condenas se dictarán después.

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