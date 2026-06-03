Los peruanos llegan a la elección presidencial de este domingo entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez entre la polarización y la resignación de votar por el mal menor. De un lado, el miedo al comunismo levantado contra el candidato de la izquierda, y del otro, el temor al retorno del autoritarismo fujimorista que gobernó en los años noventa, juegan un papel central en la decisión de los electores, como pudo comprobar RFI en la capital peruana.

“Voto por Keiko porque ella es la mejor opción que pueda haber porque estoy en contra del comunismo”, explica a RFI Araceli, una joven estudiante.

Daniel, vigilante en una galería comercial, comparte esa postura. “Por Keiko, porque hay que darle una oportunidad, porque en realidad los comunistas no han dejado nada bueno en el mundo”, explica.

En cambio, Gladys, vendedora en un mercado, votará por el candidato de la izquierda.

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“Voto por Sánchez porque considero que es lo mejor frente a Keiko que es un desastre y que ha traído una destrucción al Perú”, estima.

En el mismo sentido se pronuncia Marco, educador. “Yo voy a votar por Sánchez porque me parece que es la única alternativa que tenemos. Aquí hay un mal mayor al cual tenemos que rechazar definitivamente, que es Keiko”, asegura.

José, empleado en una tienda, es un nostálgico de la dictadura de Alberto Fujimori y por eso votará por su hija. “Voto por Keiko, motivo porque su padre fue un ejemplo y supongo ella no se va a quedar atrás cuando entre al gobierno”, considera.

Una ligera ventaja de Keiko Fujimori en las encuestas deja abierto el resultado. La candidata de la derecha tiene su mayor respaldo en Lima, Sánchez gana en el interior del país.

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