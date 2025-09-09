Cabezas de cerdo, un animal considerado impuro por el islam, fueron descubiertas este 9 de septiembre por la mañana frente a varias mezquitas del área metropolitana de París y en la capital misma.

Estas cabezas de cerdo fueron descubiertas en la vía pública en París, en Montreuil (este de París), Montrouge y Malakoff (sur), según fuentes de la prefectura. El rector de la Gran Mezquita de París, Chems-eddine Hafiz, denunció "actos islamófobos", "una nueva y triste etapa en el aumento del odio antimusulmán".

"Actos abyectos"

El prefecto de policía de París, Laurent Núñez, también denunció en X lo ocurrido: "Se ha inmediatamente abierto una investigación. Se está haciendo todo lo posible para encontrar a los autores de estos actos abyectos", escribió.

En Montreuil, la cabeza de cerdo fue encontrada "frente a la entrada de la mezquita de Islah", dijo el prefecto del departamento de Seine-Saint-Denis en X, asegurando "su apoyo a la comunidad musulmana de Montreuil y Seine-Saint-Denis". El prefecto de Hauts-de-Seine también habló de "actos inaceptables" en X.

Reacciones en el Gobierno

"Todo mi apoyo a los responsables y fieles de las mezquitas afectadas por estas provocaciones insoportables. Atacar lugares de culto es insondablemente cobarde", escribió por su parte el ministro del Interior, Bruno Retailleau, en X.

"Espero que encontremos a aquellos que pueden haber cometido este tipo de profanación", expresó más tarde. "La República es laicismo. Pero el laicismo es precisamente las condiciones de la libertad para que todos puedan ejercer su culto. (…) Quiero que nuestros compatriotas musulmanes puedan ejercer su fe con serenidad", agregó para la prensa.

Aurore Bergé, ministra delegada a cargo de la lucha contra la discriminación, "habló con el rector de la gran mezquita de París para expresar la solidaridad del Gobierno con nuestros compatriotas musulmanes después de que seis mezquitas en París y los suburbios fueran objeto de actos abyectos", dijo su entorno a la AFP.

Francia tiene entre cinco y seis millones de musulmanes practicantes y no practicantes, lo que convierte al islam en la segunda religión más grande del país y la comunidad musulmana francesa más grande de Europa.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más