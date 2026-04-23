RFI: ¿Por qué razón se encuentra actualmente en RD Congo?
Hugo Palencia: Estoy en la RDC porque fui deportado desde Estados Unidos por agentes del ICE, de la administración Trump. En Estados Unidos tenía una protección bajo el convenio contra la tortura, que impide ser enviado al país de origen si hay riesgo de tortura o malos tratos. Como no podían devolverme a Colombia, decidieron buscar un tercer país y me mandaron aquí, sin mi firma, sin mi consentimiento y sin autorización de un juez de migración.
RFI: ¿Cómo fue ese proceso de deportación desde Estados Unidos?
Hugo Palencia: El 15 de abril me notificaron que iba a ser deportado a la RDC y me pidieron firmar unos documentos, pero no los firmé. A medianoche me sacaron de Estados Unidos desde un condado en Luisiana y me trasladaron a la RDC. Mañana cumplo siete días aquí.
RFI: ¿En qué condiciones está viviendo?
Hugo Palencia: En estos momentos mis condiciones son estables. Tengo una habitación donde dormir y tres comidas al día. No salgo a la calle ni a ningún lado, pero por ahora me encuentro bien.
RFI: ¿Contempla la posibilidad de regresar a Colombia?
Hugo Palencia: Estoy esperando documentos de viaje de los consulados y de la Cancillería de Colombia para poder retornar a mi país de origen. No tengo pasaporte ni ningún documento, y una organización nos está ayudando a conseguir un documento de viaje para regresar lo antes posible. Con o sin miedo, yo quiero volver a mi país pase lo que pase. Con todo respeto por este país, tengo más miedo de estar aquí que en Colombia. Solo espero el documento de viaje para poder regresar.
RFI: ¿El gobierno de Colombia se ha manifestado?
Hugo Palencia: Sí. Sabemos que nuestro país está colaborando. Vimos un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro que quiere que retornemos lo más rápido posible. Estamos en manos de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), que nos está ayudando y tratando bien, a la espera de que lleguen los documentos de viaje, ya sea un pasaporte o un salvoconducto, para poder regresar.
RFI: ¿Quedarse en RDC no es una opción?
Hugo Palencia: No, no tengo pensado quedarme. Quiero regresar a Colombia para ver a mi hijo, a mi familia, a mis papás y a mi mamá, que me esperan allá. Lo más probable es que vuelva a mi país, no tengo ninguna aspiración de quedarme aquí. Agradezco a la RDC por recibirnos y darnos la mano mientras podemos retornar.
RFI: ¿Qué opina de los acuerdos entre Estados Unidos y países africanos en el marco de estas deportaciones?
Hugo Palencia: De política no sé mucho, pero sé lo que nos hicieron a nosotros. Muchos aquí ganamos una protección ante un juez de inmigración en Estados Unidos, y aun así nos deportaron. No entiendo por qué hacen convenios con países africanos que, con todo respeto, están menos desarrollados que Estados Unidos o incluso que nuestros propios países. Aquí hay pobreza extrema e inseguridad más fuerte que en mi país. No entiendo por qué esos convenios permiten que agentes del ICE tengan más poder que un juez de migración.
RFI: ¿Qué espera en concreto para los próximos días?
Hugo Palencia: Espero un documento de viaje. Que la Cancillería o los consulados colombianos se comuniquen lo más pronto posible con la organización que nos tiene a cargo, para poder viajar y retornar a Colombia lo más rápido posible. No tengo pasaporte ni ningún documento, así que espero un salvoconducto o un pasaporte. También pido al gobierno colombiano que nos ayude con alguna protección o apoyo. Ese es mi pensamiento hoy en día.
Una entrevista de la corresponsal de RFI en Kinshasa, Paulina Zidi.
