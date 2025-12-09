Los dos vecinos comparten una frontera de 800 kilómetros y es justamente el trazado en algunos puntos de esta, y que data de la colonización francesa, lo que está en el centro de la disputa. Ya el pasado mes de julio, estallaron enfrentamientos entre los dos países con un balance de 43 muertos y 300.000 evacuados en cinco días.

Bajo el auspicio de Donald Trump, Camboya y Tailandia firmaron un acuerdo de alto el fuego el 26 de octubre, pero éste fue suspendido por parte de los tailandeses después de que la explosión de una mina hiriera a varios soldados.

Acusaciones mutuas

Tanto Camboya como Tailandia se acusan de haber reanudado los combates el domingo por la noche en la que los ejércitos intercambiaron disparos con un saldo de un soldado tailandés muerto. Este martes el balance ya es de tres uniformados tailandeses abatidos y hay siete civiles muertos del lado camboyano.

Los enfrentamientos se producen en la provincia fronteriza de Banteay Meanchey. Según Camboya, el ejército tailandés lanzó un ataque en esa zona el martes “resultando en la muerte de dos civiles que viajaban por la Carretera Nacional 56”, precisó el Ministerio de Defensa camboyano en las redes sociales.

Por su parte, el portavoz tailandés sostiene que sus operaciones responden a ataques camboyanos y que sus objetivos son sólo militares. "Los ataques son de gran precisión y apuntan únicamente a objetivos militares a lo largo de la línea fronteriza, sin impactar a civiles", aseguró en un comunicado Winthai Suvaree.

“El ejército (tailandés) necesita recuperar prestigio”

“Camboya y Tailandia siempre han mantenido relaciones muy estrechas y, al mismo tiempo, de rechazo, ya que Tailandia ha ocupado el territorio camboyano en diferentes épocas. Debilitar a su vecino no cuesta mucho y puede reportar grandes beneficios, o al menos desestabilizar el frágil equilibrio del reino vecino”, explica a RFI Sophie Boisseau Durocher, ex investigadora del Centro Asia en el IFRI (Instituto Francés de Relaciones Internacionales).

La investigadora también piensa que el Ejército tailandés quiere usar este conflicto de cara a los próximos comicios. “Hay que ver estos acontecimientos también fijándonos en el contexto interno muy tenso en Tailandia con elecciones a inicios del 2026. El Ejército necesita recuperar prestigio para poder justificar su rol, diría yo, en el tablero político”, explica.

Aunque las tensiones, no sólo se explicarían por los intereses domésticos del lado tailandés, sino también por temas económicos. Hay muchos casinos en la frontera y el control de estos casinos y del circuito del dinero pueden explicar estas tensiones”, analiza Sophie Boisseau Durocher.

El secretario general de la ONU, António Guterres, así como la Unión Europea llamaron a la “desescalada” y a la “máxima moderación”. (con AFP)

