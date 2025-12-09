Desde 1944 México y Estados Unidos intercambian agua. Cada año los mexicanos deben enviar a su vecino del norte 432 millones de metros cúbicos sacados del Rio Bravo, frontera natural entre ambos países. A su vez, los estadounidenses deben enviar 1.850 millones de metros cúbicos del río Colorado.

Para ambos países recibir el suministro garantiza el consumo humano, así como el agua para riego y ganado, pero según Washington "México está retrasado con su compromiso y acumula un déficit de más de 1.000 millones de metros cúbicos en los últimos cinco años".

Ante esta situación que Washington considera injusta, el presidente Trump amenazó, vía su red social, con un arancel adicional de 5% sobre los productos mexicanos si no proporciona antes de finalizar el año por lo menos una quinta parte de la deuda hídrica.

En abril de este año, Trump ya amenazó por primera vez para que se cumpla con la entrega de agua estipulada. Entonces, México explicó que la sequía que se registraba en el norte del país imposibilitaba el cumplimiento del tratado.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

México había evitado hasta ahora el embate arancelario de Trump

Donald Trump y Claudia Sheinbaum han mantenido varias conversaciones telefónicas en las últimas semanas en las que la mandataria mexicana le ha convencido para que no imponga un arancel generalizado a sus productos, lo que supondría un golpe durísimo porque el 80% de las exportaciones van a Estados Unidos.

Por su parte, México ha aceptado que Estados Unidos despliegue militares en la frontera y ha multiplique las operaciones contra el tráfico de drogas.

Con AFP

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más