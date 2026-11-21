Por Ivonne Sánchez
Un ciberataque puede suceder en donde menos se espera.
En una empresa filial de los correos franceses que admite el robo de datos de 22 millones de usuarios.
En numerosos supermercados cuyos congeladores se pusieron a aumentar su temperatura, echando a perder toneladas de comida o vaciar las cuentas de la plataforma de criptomonedas Binance por ladrones de Corea del Norte, un robo digital estimado en 6 mil 300 millones de dolares.
Leer tambiénLa Comisión Europea revela que sufrió una serie de ciberataques asistidos por IA
Los avances en materia de Inteligencia Artificial hacen temer una multiplicación de ciberataques y robos en diversos sitios, como explica José María de Fuentes, catedrático de ciberseguridad en la Universidad Carlos III en Madrid:
Lo que sí se ha hecho evidente con cada nuevo incidente que ocurre, es que estamos llegando a una nueva etapa más vulnerable en cuestión de ciberseguridad.
Leer tambiénLos ciberataques podrían apuntar a los electrodomésticos, advierte un alto funcionario europeo
Leer tambiénLa IA aumenta el riesgo de ciberataques y fraudes bancarios, advierte un organismo europeo
Compartir esta nota